Räfis-Burgerau Der Holzhaufen für den Schneemann wächst – die Flaggala-Holzer stapeln bis kein Holz mehr da ist Die Flaggala-Holzer Räfis-Burgerau haben bald genügend Holz zum Anzünden. Am kommenden Sonntagabend ist es so weit. Corinne Hanselmann 03.03.2022, 05.00 Uhr

Rund um den über zehn Meter hohen Mittelmast schichten die Flaggala-Holzer das Holz auf. Der Böögg wird ganz zum Schluss aufgehängt. Rund 20 Mitglieder gehören dem Verein an. Äste werden zu Burden zusammengebunden. Alle helfen tatkräftig mit, damit der Holzhaufen wächst.