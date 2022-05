Altstätten Selbstbestimmtheit bis zum Lebensende ermöglichen: Spital Altstätten eröffnet Palliativstation Im Spital Altstätten wurde diese Woche eine Palliativstation eröffnet. Ein interdisziplinären Team bietet Qualität von der Diagnosestellung bis ans Lebensende. Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Das Leitungsteam der Palliativstation (von links): Jaqueline Freund, Dr. med. Raoul Pinter, Dr. med. Birgit Schwenk und Rahel Büchel.

Menschen, die von einer chronischen oder lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind, haben spezielle körperliche, seelische, soziale und spirituelle Bedürfnisse. Um diesen gerecht zu werden, startete am 9. Mai die neue Palliativstation im Spital Altstätten mit fünf Betten. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Ein stationärer Aufenthalt ermögliche die Behandlung von Betroffenen mit komplexen Fragestellungen und verschiedenen Beschwerden.

Im interdisziplinären Team mit speziell geschultem Fachpersonal werde gewährleistet, dass die Lebensqualität und das Würdegefühl von Betroffenen so gut wie möglich erhalten bleibt oder verbessert wird. Die Selbstbestimmtheit solle bis zum Lebensende ermöglicht werden und für die An- und Zugehörigen wird Unterstützung geboten.

Es benötigt spezialisierte Palliative-Care-Betten

«Palliative Care ist kein neues Angebot in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS). Die fachlich kompetente und einfühlsame Behandlung und Begleitung von schwerkranken Menschen ist schon lange einer der Schwerpunkte in den Spitälern der SRRWS», betont Dr. med. Birgit Schwenk, Chefärztin des Departements Akutgeriatrie, welchem der Fachbereich Palliative Care zugeordnet ist. Bedingt durch die Schliessung der Palliativstation in Flawil und aufgrund der demografischen Entwicklung benötige es weitere spezialisierte Palliative-Care-Betten in der Region.

Bereits vor einem Jahr konnte ein ausgewiesener Fachspezialist im Bereich Palliative Care angestellt und das Angebot erweitert werden. Dr. med. Raoul Pinter hat langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet und leitet das Fachgebiet mit viel Elan, Herz und Verstand. Im Laufe des letzten Jahres wurde so zum Beispiel bereits eine Palliativsprechstunde in Altstätten aufgebaut und integrative Massnahmen auf der Geriatrie und im Bereich Palliative Care implementiert.

«Die einfühlsame und ganzheitliche Pflege und Betreuung braucht viel Spezialwissen, weshalb seit Monaten die Mitarbeitenden der Pflege ausgebildet wurden und noch weiter ausgebildet werden, damit wir weiterhin für unsere Patientinnen und Patienten beste Unterstützung geben können», so Manuela Ortner, Ressortleiterin Pflege & MTT. Auch hat vor einigen Monaten eine ausgezeichnete Psychoonkologin und Musiktherapeutin ihre Arbeit in Kooperation mit dem Psychiatriezentrum Heerbrugg im Spital Altstätten aufgenommen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. (pd)

