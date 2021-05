Projektarbeit Junge Künstlerin hat ein Herz für Tiere: Den Erlös ihrer Arbeiter erhält die Katzenstation Buchs Die Projektarbeit der Sekundarschülerin Julia Berger verfolgt einen guten Zweck. Von ihrem Talent profitieren nun zahlreiche Katzen. Hansruedi Rohrer 11.05.2021, 05.00 Uhr

Julia Berger (rechts) verkaufte Bilder zu Gunsten der Katzenstation Buchs, links Lehrerin Martina Gubler. Bild: Hansruedi Rohrer

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe Türggenau in Salez sind zurzeit daran, ihre verschiedenen Arbeiten im Rahmen der selbstständigen Projektarbeiten abzuschliessen. Klassenlehrerin Martina Gubler hebt dabei die Arbeit von Julia Berger hervor. Sie gestaltete nämlich verschiedene Bilder auf Leinwand, wie etwa solche mit Linienbildern (Sujets mit Faden) oder mit Acrylfarben gestaltete Werke.

Die junge Künstlerin hat sich für den Verkauf ihrer Objekte entschieden. Und zwar für einen guten Zweck, der für sie im Vordergrund stand: Der Erlös kommt der Katzenstation Buchs zugute.

Schüler erstellen eine Dokumentation

«Ich möchte ganz einfach diese Station unterstützen, und weil wir unsere Katze von dort haben, entstand diese Idee», sagte Julia Berger am Samstag an der Buchser Bahnhofstrasse. Dort verkaufte sie ihre Bilder nebst Süssigkeiten an einem Stand den Interessierten.

Auf Besuch weilte auch die Klassenlehrerin und Mentorin Martina Gubler. «Ich bin beeindruckt, wie die 16- bis 17-Jährigen in Eigenregie ihre verschiedenen Arbeiten bei diesem Projekt bewerkstelligen», erklärte die Lehrperson. Für die Ausführungsschritte der verschiedenen Werke würden die Schüler je eine Dokumentation erstellen.

Auch Julia Berger musste Organisatorisches für ihr Projekt miteinbeziehen. Dazu gehörte zum Beispiel die Standbewilligung der Stadt Buchs und die Einhaltung des vorgeschriebenen, coronabedingten Schutzkonzepts. «Ich finde es super, dass der Verkaufsteil meines Projekts in diesem Sinne ermöglicht wurde», meinte Julia Berger. Am Freitagabend, 25. Juni, werden alle Projekte im Oberstufenzentrum Türggenau, Salez, 17 Uhr, präsentiert.