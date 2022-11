Mit dem Projekt Mutperlen hat die Initiantin Iris Hörler eine Idee aufgegriffen, die es unter dem Namen «Beads of Courage» in Amerika und Kanada gibt. Seit 2013 haben nach und nach fast alle Schweizer Kinderspitäler mit Onkologieabteilung das Programm eingeführt.

Bei der Erstaufnahme an einer onkologischen Station erhalten junge Krebspatientinnen und -patienten eine Schnur mit ihrem Vornamen aus Buchstabenperlen und einer Ankerperle als Hoffnungssymbol. In den folgenden Monaten kommen, je nach Therapie und Untersuchungen, unterschiedlichste Mutperlen dazu.

Die Patientinnen und Patienten freuen sich auf die nächsten Perlen. Damit bekommt der jeweilige Eingriff einen anderen, nicht mehr ganz so bedrohlichen Stellenwert. Ängste können durch die Vorfreude auf die «Belohnung» in den Hintergrund treten. Der Perlenbedarf ist gross: 2021 hat der Verein 52’630 Mutperlen an Spitäler geliefert. Der Verein hat rund 185 Mitglieder. Präsidentin ist Karin Spohn. Einige «Mutperlerinnen» treffen sich monatlich im Atelier in Au zum gemeinsamen Perlenmachen. (pd/ch)