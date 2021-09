Soll die Ehe geöffnet werden? Über diese Frage stimmt die Schweiz am 26. September ab. Im Werdenberg ist man sich über die «Ehe für alle» und das, was die Änderung des Zivilgesetzbuches mit sich zieht, nicht einig. Pia Zurbrügg, Präsidentin der SP Werdenberg, wirbt für ein Ja. Hans Moser, Vorstandsmitglied der EDU St. Gallen, für ein Nein.

