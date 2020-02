Primajob in Weite bietet Lohn und Arbeit statt Sozialhilfe Mit dem regionalen Verein Primajob finden viele einen Arbeitsplatz in der freien Marktwirtschaft. 19.02.2020, 05.00 Uhr

Marco Fuchs, Geschäftsführer Verein Primajob, blickt auf ein positives 2019 zurück. Rund ein Drittel der Teilnehmenden fand letztes Jahr wieder einen festen Arbeitsplatz in der freien Marktwirtschaft. Bild: PD

(pd) Wer seinen Job verliert, verliert oft auch sein soziales Umfeld und die Tagesstruktur. Die Gefahr, weiter abzustürzen und an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden, ist gross. Und dies oftmals ohne eigenes Verschulden. Dementsprechend wichtig ist eine Übergangslösung in Form einer sinnvollen Beschäftigung und der damit verbundenen Tagesstruktur. Nur so kann eine Negativspirale durchbrochen und die Grundlage für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt vollzogen werden. Dies bietet der Verein Primajob in Weite. Eine Organisation, die seit 17 Jahren eine arbeitsmarktliche Massnahme der Sozialhilfe für die Region Sarganserland-Werdenberg ist.

Im vergangenen Jahr erhielten 117 Personen eine befristete Anstellung beim Primajob. «Durchschnittlich gesehen wurden pro Monat 47 Personen beschäftigt», weiss Geschäftsführer Marco Fuchs. Die Institution geniesst bei allen Beteiligten eine hohe Akzeptanz. Sei dies bei den Teilnehmenden, den Einsatzplatz-Anbietern, den Sozialämtern, Behörden oder der Bevölkerung.

Die Refinanzierung entwickelt sich positiv

Die Arbeitseinsätze der Primajob-Mitarbeitenden werden von den Unternehmen, der öffentlichen Hand oder aber auch von Privatpersonen entschädigt. Dies trägt zur Refinanzierung der Vereinskosten bei. Ursprünglich konnte der Verein aus eigener Kraft rund 50 Prozent der Kosten selbst erwirtschaften. Inzwischen sind es deren 90 Prozent. Eine positive Entwicklung, die vor allem die Trägergemeinden erfreuen wird. Liegen doch so die Aufwände bei den einzelnen Gemeinden für die Massnahme wesentlich tiefer als früher.

Aus Sicht von Daniel Gut, Präsident des Vereins Primajob, sind die Loslösung der Teilnehmenden aus der Sozialhilfe-Abhängigkeit und die Reduktion der Beiträge der öffentlichen Hand wertvolle Effekte des Programms. Dennoch warnt Marco Fuchs davor, jetzt zu euphorisch zu werden.

«Die Entwicklung ist zwar positiv, sie kann sich aber je nach Wirtschaftslage rasant ändern.»

Momentan spürt der Geschäftsführer vom Primajob ein etwas zurückhaltendes Verhalten seitens der Einsatzplatz-Anbieter.

Die verschiedenen Aufträge sind sehr gesucht

Die meisten Aufträge waren letztes Jahr kurzfristige Temporäreinsätze in den Bereichen Wohnungsreinigungen, Zügelarbeiten, Garten- und Umgebungspflege, Gemüseverarbeitung, Wein- und Rebbau sowie Schneeräumung. In den Sommermonaten führte der Verein Primajob in mehreren Gemeinden Neophyten-Bekämpfungen durch. Zudem unterstützten die Teilnehmenden diverse regionale Unternehmen bei der Bewältigung von Auftragsspitzen oder bei Ferienablösungen.

«Wir sind relativ flexibel und agieren wie ein klassisches Temporärbüro. Die Teilnehmenden sind bei uns angestellt und versichert. Wir stellen dem Auftraggeber die Arbeitsleistungen in Rechnung», erklärt Fuchs. Die Primajob-Arbeitsleistungen sind allerdings nicht nur Unternehmen und der öffentlichen Hand vorenthalten, sondern auch Private können Aufträge an den Verein Primajob vergeben. «Dabei ist uns wichtig, dass das einheimische Gewerbe möglichst nicht konkurrenziert wird», erklärt Marco Fuchs. Er könnte sich vorstellen, künftig noch mehr Teilnehmende im Bereich der Landwirtschaft einzusetzen: «Einerseits bei der Neophyten-Bekämpfung, andererseits im Einsatz gegen Verbuschungen sowie bei der Beseitigung von Stacheldraht auf Weiden und im Alpgebiet.»

Wichtig ist dem Primajob-Geschäftsführer und seinem Team nicht, möglichst viele Aufträge zu bekommen und Teilnehmende zu beschäftigen, sondern diese möglichst rasch dem regulären Arbeitsmarkt zuzuführen.

Weitere Informationen über den Verein Primajob sowie das Dienstleistungsangebot gibt es unter www.primajob.ch.