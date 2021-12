Premium League Ringerclub Oberriet-Grabs steigt auf Nach dem 23:12-Sieg vor einer Woche nutzte Oberriet-Grabs seine gute Ausgangslage im Heimkampf gegen die RR Hergiswil: Der RCOG gewann mit 20:14 und steigt mit dem Gesamtresultat 43:26 in die Premium League auf. Yves Solenthaler 05.12.2021, 19.19 Uhr

Bild: Yves Solenthaler

Oberriet-Grabs trat ohne seine Leihringer und auch Teamleder Andreas Vetsch an, die alle für Einsiedeln gegen Kriessern im Einsatz waren. Dennoch kam der Rheintal-Werdenberger Ringerclub nicht mehr in Gefahr, den 11-Punkte-Vorsprung aus der Hand zu geben. Roman Kehl, Janis Steiger, Ilir Fetahu und Gabor Molnar gelangen Punktsiege in Duellen ziemlich ebenbürtiger Kontrahenten. Dennoch stand’s nach der Halbzeit nur Unentschieden, weil Schwergewichtler Valdon Istrefi ein 0:4 kassiert hatte.