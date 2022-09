Ringerclub Oberriet-Grabs startet mit dem Remis in die Saison

Eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit: Der Ringerclub Oberriet-Grabs startet mit dem Remis 20:20 gegen Schattdorf in die Saison

Am Samstagabend kämpfte der Riberclub Oberriet-Grabs (RCOG) zu Hause im Bildstöckli in Oberriet gegen die Ringerriege Schattdorf. Ein Sieg gegen die Urner hätte einen wichtigen ersten Schritt in Richtung Ligaerhalt bedeutet. Doch bereits nach der Abwaage war klar, dass beim Aufsteiger wirklich alles passen musste.