Naturmaler Gregor Dörig aus Gams stellt zum ersten Mal öffentlich aus

Gregor Dörig stellt in der Galerie Bucher in Weite seine Natur- und Landschaftsbilder aus. Schon als Kind war er gerne in der Natur unterwegs. Auf seinen Bildern will er Landschaften und Tiere so lebendig und realitätsnah wie möglich darstellen.

Michael Kyburz 01.07.2020, 05.00 Uhr