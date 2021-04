Preisverleihung Ausgezeichneter Fotograf: Gian Ehrenzeller gewinnt Preis für Sportbild Gian Ehrenzellers Aufnahme von Radprofi Stefan Küng, der zu Hause in Frauenfeld an der virtuellen Tour de Suisse mitstrampelt, wurde als zweitbeste Schweizer Sportfotografie ausgezeichnet. 15.04.2021, 05.00 Uhr

Für dieses Bild von Stefan Küng, der zu Hause an der virtuellen Tour de Suisse teilnimmt, erhält Gian Ehrenzeller einen Preis. Bild: Gian Ehrenzeller

(wo) Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 28. April, statt. Gian Ehrenzeller arbeitete einige Jahre in der Redaktion des W&Os und wechselte danach zu der Agentur Keystone-SDA. Er wuchs in Buchs auf und wohnt heute in Valens.