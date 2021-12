Vaduz Postauto Schweiz aus Liechtenstein verabschiedet Nach intensiven, einjährigen Vorbereitungsarbeiten nahm die neue Betreiberin des Linienbusverkehrs in Liechtenstein, die BOS PS Anstalt, am Sonntag den Betrieb auf. Damit ging die 100-jährige Ära von Postauto im Land zu Ende, nachdem im Spätherbst 2020 die BOS PS Anstalt die Ausschreibung des Linienverkehrs für die nächsten zehn Jahre gewonnen hatte. 12.12.2021, 15.28 Uhr

Die 100-jährige Ära von Postauto ging am Sonntag in Liechtenstein zu Ende. Bild: PD

(pd) Am Freitag wurden im Rahmen der offiziellen Betriebsübergabe auf dem Lindahof in Schaan zwei Zwölf-Meter-Fahrzeuge und ein Gelenkbus präsentiert und vom Schaaner Kaplan symbolisch für die gesamte Busflotte gesegnet. Die anwesende Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter sowie Vertreter der BOS PS Anstalt und von Liemobil setzten mit der Betriebsübergabe einen wichtigen Meilenstein in der ÖV-Geschichte Liechtensteins.