Werdenberger Post reist künftig via Bündnerland – die Distributionsfiliale Buchs schliesst Pakete, die man im Werdenberg bei der Post aufgibt, werden bald im neuen Paketzentrum Untervaz sortiert. Untervaz übernimmt auch die Distribution der Werdenberger Pakete. Die Distributionsfiliale Buchs schliesst deshalb nach 21 Jahren. Corinne Hanselmann 01.10.2020, 11.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit neuen regionalen Paketzentren will die Post kürzere Durchlaufzeiten erreichen. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Wenn im Werdenberg ein Paket im Briefkasten liegt, welches durch die Post zugestellt wurde, hat es bisher in der Regel den Weg über das Paketzentrum Frauenfeld und die Distributionsfiliale Buchs gemacht. Das wird sich in Zukunft ändern.

Der Onlinehandel wächst stark und mit ihm die Paketmenge: 148 Millionen Pakete hat die Post im Jahr 2019 in ihren Paketzentren verarbeitet. Vor zehn Jahren waren es noch 110 Millionen. Die Coronakrise hat dem Onlinehandel zusätzlichen Schub verliehen.

Durchlaufzeiten der Sendungen reduzieren

Nach 18 Monaten Bauzeit nimmt die Post im Oktober in Untervaz ein neues Paketzentrum in Betrieb. Rund 60 Millionen Franken hat sich die Post dieses kosten lassen. Hintergrund ist eine neue Verarbeitungsstrategie, mit der die Wege und Durchlaufzeitungen der Sendungen reduziert werden sollen.

Alles anzeigen

Wenn ein Kunde heute ein Paket bei einer Poststelle im Werdenberg aufgibt, wird es nach Frauenfeld transportiert, dort für die Verteilung sortiert und an den zuständigen Distributionsort gebracht. Fürs Werdenberg ist das derzeit Buchs, fürs Sarganserland Landquart und fürs Toggenburg Sirnach.

In Zukunft aber machen Sendungen den Weg übers Bündnerland. Ein Paket, das beispielsweise in Trübbach, Buchs oder Sennwald verschickt wird, kommt dann ins Paketzentrum Untervaz zur Sortierung. Ob man das Paket nur ins Nachbardorf oder aber ans andere Ende der Schweiz schickt, macht dabei keinen Unterschied.

Auch Briefe werden nach Untervaz transportiert.

Silvana Schreier

Pakete für Werdenberg Süd (Wartau, Sevelen, Buchs) werden anschliessend von Untervaz aus per Lastwagen zu den Postfilialen geliefert. Sendungen für Werdenberg Nord (Sennwald, Gams, Grabs) hingegen machen noch einen weiteren Zwischenstopp in der Logistikbasis Berneck.

Auch Briefe, die man im Werdenberg in die gelben Briefkästen wirft, gehen künftig nach Untervaz, von dort aber weiter ins Briefzentrum Zürich-Mülligen. Pakete und Briefe aus dem Toggenburg machen einen anderen Weg. Sie werden nach Sirnach transportiert.

Regionale Zentren entlasten die drei grossen Paketzentren

Das Zentrum in Untervaz und die bereits eröffneten neuen regionalen Paketzentren in Vétroz VS, Cadenazzo TI und Ostermundigen BE entlasten die drei grossen Paketzentren in Daillens VD, Härkingen SO und Frauenfeld TG. Dies, weil die Sendungen in den jeweiligen Regionen sortiert und auch zugestellt werden, ohne den Weg über die grossen Zentren zu machen. Ein Teil der Paketlogistik wird dadurch in die Regionen verlagert: Die Pakete gehen nicht mehr für die Sortierung ins Paketzentrum Frauenfeld. Das reduziere Transportwege und -zeiten und senke die zu transportierende Menge, schreibt die Post in einer Mitteilung.

Die Distributionsfiliale Buchs schliesst nach 21 Jahren

Die Distributionsfiliale an der Fuchsbühelstrasse in Buchs wird geschlossen. Corinne Hanselmann

Von der Post-Distributionsfiliale an der Fuchsbühelstrasse in Buchs aus werden derzeit noch Pakete ins ganze Werdenberg verteilt. Ab 16. Oktober ändert sich das. Die bisherigen Leistungen der Distributionsstandorte für Pakete in Buchs und Landquart werden mit der Paketsortierung in Untervaz zusammengeführt. Deshalb wird die Distributionsfiliale in Buchs, die seit 21 Jahren besteht, geschlossen.

An der Fuchsbühelstrasse, wo die Post eingemietet ist, befindet sich auch ein Geschäftskundenschalter für die Aufgabe von Postsendungen. «Dieser Geschäftskundenschalter befindet sich dann neu beim Bahnhof Buchs», schreibt Thomas Schifferle, Mediensprecher der Post, auf Anfrage des W&O.

Der Geschäftskundenschalter ist künftig beim Buchser Bahnhof. Corinne Hanselmann

Fast alle Mitarbeitenden wechseln ins Paketzentrum

25 Logistiker sind in der Buchser Distributionsfiliale der Post beschäftigt. Wie es seitens der Post heisst, wechseln alle ins 35 Kilometer entfernte Paketzentrum Untervaz, mit Ausnahme von zwei Teilzeitmitarbeitenden, die im Grossraum Buchs eine neue Anstellung gefunden haben.

Am Standort Untervaz arbeiten künftig die 115 Mitarbeitenden der bisherigen Distributionsstandorte Landquart und Buchs. Zusätzlich hat die Post 40 weitere neu eingestellt, so dass es total 155 Angestellte sind.