Positives Fazit der Jubiläumsmesse: «Das war die bisher beste Wiga» – das gegenseitige Vertrauen ist wieder vorhanden

Die Band der Grace Church Buchs riss die Gottesdienst-Besucher mit. (Bilder: Mario Schneider)

600 Teilnehmer am ganz speziellen Gottesdienst an der Wiga

Am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr strömten an die 600 Personen aus allen Generationen in die Werdenberg-Arena und füllten das Festzelt der Wiga bis auf den letzten Platz.