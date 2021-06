Bauchef Hansruedi Lippuner kennt alle Verkehrsvereins-Bänkli

Porträt 132 Bänkli des Verkehrsvereins Grabs gibt es – Bauchef Hansruedi Lippuner kennt sie alle Die aktiven Mitglieder des Verkehrsverein Grabs arbeiten, damit andere sich beim Wandern oder Spazieren erholen können. Mit dabei ist Hansruedi Lippuner: Seit acht Jahren engagiert sich der 70-Jährige als Bauchef im Verkehrsverein.

Alexandra Gächter 01.06.2021, 11.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bänkli werden von Hansruedi Lippuner und seinen Helfern rot angestrichen. Bild: Alexandra Gächter

Hansruedi Lippuner ist pensioniert – Zeit zum Ausruhen hat er aber selten. Bereits morgens um 8 Uhr trifft man ihn zusammen mit seinen Helfern vor dem Magazin des Verkehrsvereins Grabs. Von hier aus starten sie zu ihrem Einsatzgebiet: Das kann im Dorf sein oder zuoberst auf einer Grabser Alp. Dort heisst es dann beispielsweise Wanderwege oder Ruhebänkli reparieren.

Zwei Drittel der Arbeit entfällt auf die Wanderwege, ein Drittel auf die Ruhebänkli. «In Grabs hat es ein sehr grosses Naherholungs- und Alpgebiet. Deswegen setzen wir im Verkehrsverein den Fokus unserer Arbeit darauf», sagt der Bauchef des Vereins.

Das Anrühren der Farbe bereitet Hansruedi Lippuner sichtlich Freude. Bild: Alexandra Gächter

Die Farbe rot ist strategisch gut gewählt

Die Bänkli in der Gemeinde Grabs fallen auf: Sie sind rot und weisen alle den Schriftzug «Verkehrsverein Grabs» auf. Die Farbe rot ist strategisch gut gewählt: So sieht man die Bänkli auf einer grünen Wiese, neben einem blauen See oder unter braunen Baumstämmen besonders gut. Was den grossen Schriftzug anbelangt, sagt Hansruedi Lippuner:

«Wir sind halt ein bisschen stolz auf unseren Verein.»

Andere Gemeinden würden ihre Ruhebänke dezenter, mittels Tafeln anschreiben. Der Verkehrsverein Grabs arbeitet im Auftrag der politischen Gemeinde. Von ihr erhält er jährlich Beiträge. Weitere Beiträge erhält der Verein von seinen 428 Passivmitgliedern sowie von Gönnern. Damit bezahlt der Verein das Material und die aktiven Helfer, welche 31 an der Zahl sind. Allerdings werde nur ein kleiner Lohn ausbezahlt, betont der Bauchef Hansruedi Lippuner.

Auch das Befestigen von Tafeln gehört zu den Arbeiten des Verkehrsvereins Grabs. Bild: Alexandra Gächter

Im Frühling und Sommer ist der Verkehrsverein durchschnittlich jeden dritten Tag unterwegs, um Unterhaltsarbeiten auszuführen. Auch an den freien Tagen trifft man den Bauchef oft auf dem 120 Kilometer langen Grabser Wanderwegnetz. Wandern ist sein Hobby, aber mit einem Auge schielt er natürlich immer auf den Zustand der Wege und Bänkli. Gibt es etwas zu bemängeln, so notiert er es sich, um zu Hause sogleich einen entsprechenden Eintrag im Einsatzplan zu machen.

Apropos Bänkli: 132 gibt es davon in der Gemeinde Grabs. Und Hansruedi Lippuner kennt sie alle. Er erklärt:

«Sie sind logisch nummeriert. Die mit den 500er-Nummern sind im Dorfteil-Süd, die mit den 800er-Nummern sind auf der Alp und so weiter.»

Hansruedi Lippuner legt die Bretter zum Trocknen ins Regal. Bild: Alexandra Gächter

Die Farbe wird dreimal aufgetragen

Pro Jahr kauft der Verkehrsverein Grabs 60 bis 80 Bretter bei einer Zimmerei. In ihrer vereinseigenen Werkstatt schleifen die Helfer die Bretter und malen sie danach rot an. Erst die eine und drei Tage später die andere Seite. Insgesamt dreimal wird dies wiederholt, damit die Farbe schön satt wird. Der weisse Schriftzug wird später mit Hilfe einer Schablone gesprayt.

In der vereinseigenen Werkstatt fühlt sich der Bauchef wohl. Bild: Alexandra Gächter

Auf Wunsch stellt der Verkehrsverein Grabs auch neue Bänkli her. So habe es beispielsweise eine Anfrage gegeben, zwischen dem Parkplatz Höhi und dem Voralpsee ein Bänkli zu platzieren. Die Wegstrecke sei dort für ältere Personen zu lang. «In sehr guter Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, dem Pächter und dem Werkhof der politischen Gemeinde konnte dort ein schöner Platz gestaltet werden.»

Laufend neue Helfer gesucht

Mit seinen 428 Passiv- und den 31 Aktivmitgliedern hat der Verkehrsverein Grabs grundsätzlich keinen Mangel an helfenden Händen. Die meisten Helfer sind jedoch um die 70 Jahre alt oder schon älter.

Der Verein sucht deshalb laufend neue Helfer. Einige der aktiven Vereinsmitglieder möchten nämlich in naher Zukunft die Bänkli nicht mehr als Arbeit sehen, sondern als das, was sie für alle andern Grabserinnen und Grabser sind: ein Ort zum Ausruhen.

Normalerweise generieren die Verkehrsverein-Bänkli Arbeit für das Team rund um Heiri Vetsch (Präsident), Hansruedi Lippuner (Bauchef) und Hansruedi Kubli (Kassier) (v. l.). Zeit für eine kurze Verschnaufpause bleibt dennoch. Bild: Alexandra Gächter