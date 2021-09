Grabser Popband Pasqualice will die Bühne in Vaduz stürmen

Grabs Pop-Musik aus Grabs: Die zwei Leone-Brüder wollen an einem Musikwettbewerb reüssieren Am kommenden Samstag, 25. September, werden Elia und Samuele Leone bestimmt vom Lampenfieber erfasst. Um 19 Uhr startet nämlich im «Camäleon» in Vaduz die Qualifikation für «bandXost». Mit dabei sind die beiden Grabser Brüder. Sie treten als Band Pasqualice auf. Heini Schwendener 22.09.2021, 16.32 Uhr

Samuele Felice (links) und Elia Pasquale Leone sind zusammen die Band Pasqualice.

Samuele Leone (Jahrgang 2001), der jüngere der beiden, ist noch nie öffentlich aufgetreten, Elia Leone (Jahrgang 1998) hat schon einige kleinere Gigs hinter sich. Seit vielen Jahren bietet der Musikwettbewerb «bandXost» jungen Talenten eine Auftrittsmöglichkeit.

Rückblende: Anfang dieses Jahres gründeten die Brüder das Pop-Duo Pasqualice – eine Kombination aus ihren beiden mittleren Namen Pasquale und Felice. Das Gründungsdatum der Band während der Pandemie lässt aufhorchen. Und so bestätigt denn auch Elia Leone: «Corona ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir gemeinsam Musik machen.»

Studium abgebrochen und auf die Musik gesetzt

Elia Leone hat im vergangenen Jahr sein Studium an der Uni Zürich gestartet – Geschichte und Geografie. Weil coronabedingt alles im Fernunterricht stattfand, fand er nie richtig Tritt und brach sein Studium ab. Plötzlich hatte er viel Zeit, die er in seine alte Liebe, die Musik, investierte.

Schon als Dreikäsehoch hatte er mit Kellen auf improvisierten Trommeln sein musikalisches Flair unter Beweis gestellt, später nahm er Schlagzeugunterricht, in der Sekundarschule kam die Gitarre hinzu. An der Kantonsschule Sargans, wo er den Schwerpunkt Musik belegte, folgte auch noch Klavierunterricht. Samuele hat sich bisher weniger stark mit Musik befasst:

«Ich habe eine Weile Waldhorn gespielt, doch danach habe ich mehr Musik gehört als selber Musik gemacht.»

Während sich Elia nach dem Abbruch des Studiums in die Musik vertiefte, lernte Samuele für die Matura. Er war aber durchaus empfänglich für Elias Anfrage, ihm beim Texten etwas zu helfen. Elia hat seit seiner frühen Jugend erste Songs komponiert, aber nicht getextet. So begann nun also die Zusammenarbeit. Zuerst haben die Brüder nach eigenen Aussagen «nur halbe Sachen zu Stande gebracht». Doch dann machten die Leones Nägel mit Köpfen. Sie komponierten ihre erste Single «Snow White». Das Video dazu gibt es auf Youtube zu sehen. Der seit Juni vorliegende Song ist auf Streamingdiensten bereits viele tausendmal gehört worden.

Final findet in der Grabenhalle St. Gallen statt

Pasqualice hat sich dem Pop verschrieben. Die ersten Reaktionen auf «Snow White» aus dem engeren Umfeld waren gut. Ein Kollege empfahl dem Duo, sich doch bei «bandXost» anzumelden. Vier Songs werden Leones am Samstagabend vor Publikum und der Jury spielen. Und natürlich hoffen sie darauf, nach den neun Qualifikationsrunden einer der acht Finalacts zu sein, welche am 27. November in der Grabenhalle in St.Gallen um die Förderpreise kämpfen.

«Ein Traum geht in Erfüllung»

Samuele Leone, der just am «bandXost» sein Bühnendébut gibt, sagt: «Es wird bestimmt ein besonderes Erlebnis, vor Publikum aufzutreten. Ich bin gespannt, wie unsere Musik ankommen wird.» Für Elia Leone, der in dieser Woche ein neues Studium – Musikwissenschaft und Philosophie, mit Präsenzunterricht – begonnen hat, geht ein Traum in Erfüllung:

«Nach einigen Auftritten, bei denen ich in Bands immer nur Covers gespielt habe, trete ich nun mit eigener Musik auf, und das sogar zusammen mit meinem Bruder.»

Die Pandemie steht am Ursprung des Bandprojekts Pasqualice. Die Eltern haben ihre Söhne darin bestärkt und unterstützt. Inzwischen steht für Elia und Samuele Leone fest: Pasqualice soll über Corona hinaus Bestand haben, «wir wollen das nun weiterziehen». Insofern passt der Bandwettbewerb perfekt, denn als Hauptpreis winkt eine EP-Produktion. Das Songmaterial dafür hat sich das Pop-Duo erarbeitet.