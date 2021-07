Kranzauszeichnung für Buchser Pontoniere an der SM

Letzten Samstag nahmen die Aktiven und Jungpontoniere der Buchser Pontoniere am Einzelwettfahren in Murgenthal teil. Am Einzelwettkampf im Rudern bei der Schweizer Meisterschaft in Murgenthal holten Roman Meier und Markus Müntener mit einer starken Fahrt eine Kranzauszeichnung

02.07.2021, 15.29 Uhr