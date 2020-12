100'000 Franken Sachschaden: Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Am Sonntag, kurz vor 2.30 Uhr, hat es in einer Attika-Wohnung an der Grünaustrasse in Buchs gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden ist hoch und wird auf über 100'000 Franken geschätzt.

13.12.2020, 08.34 Uhr