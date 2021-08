Polizei zieht Fahrunfähige in Buchs und Wattwil aus dem Verkehr

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstag hat die Kantonspolizei St.Gallen in Buchs, Wattwil und Wittenbach drei Autofahrer sowie eine Autofahrerin kontrolliert, die sich in fahrunfähigem oder alkoholisiertem Zustand befanden. Drei von ihnen wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen oder aberkannt.

19.08.2021, 09.25 Uhr