Polizei stoppt in Mels massiv überladenen Lieferwagen

Am Mittwochnachmittag hat die Kantonspolizei St.Gallen in Mels einen Schweizer Lieferwagen eines 33-jährigen Polen kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Lieferwagen massiv überladen war. Die zulässige Nutzlast des Lieferwagens von 1200 Kilogramm wurde um fast das Vierfache überschritten. Das Fahrzeug wurde noch am Kontrollplatz stillgelegt. Der 33-jährige Fahrer wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt.