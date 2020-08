Polizei schnappt in Sevelen jugendliche Einbrecher, die einen Tag zuvor schon in Buchs am Werk waren

Am Sonntag sind kurz nach 21 Uhr drei Jugendliche in ein ehemaliges Hotel an der Hauptstrasse in Sevelen eingebrochen. Die Kantonspolizei St.Gallen erwischte die Einbrecher in flagranti und nahm sie fest. Die Jugendlichen, welche bereits am Vortag einen Einbruch begangen haben, müssen sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten. Das geht aus einer Medienmitteilung der Polizei hervor.