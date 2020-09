Pia Zurbrügg in der SP-Geschäftsleitung Die Präsidentin der SP Werdenberg ist am kantonalen Parteitag der SP St.Gallen in die Geschäftsleitung gewählt worden. Esther Rohrer aus Buchs schied dagegen aus dem Vizepräsidium der Kantonalpartei aus. 03.09.2020, 16.45 Uhr

Ist neu in der Geschäftsleitung der SP-Kantonapartei: Pia Zurbrügg aus Buchs. Bild: Urs Bärlocher

(wo) Am kantonalen Parteitag der SP St. Gallen standen einige personelle Wechsel an, dies sowohl im Vizepräsidium als auch in der Geschäftsleitung.