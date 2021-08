Energie vom Dach: Energieagentur fördert Solarstrom im Werdenberg

W&O-Sommerserie Ein «Sorglos-Paket» soll einen Schub auslösen: Die Region will Solarstrom vom eigenen Dach fördern Mit der Fotovoltaik-Aktion, kurz FV-Aktion, soll die Stromversorgung durch erneuerbare Energien in der Region gefördert werden. Organisiert wird die Aktion von der Energieagentur St. Gallen zusammen mit der Regionalplanung Pascal Aggeler 13.08.2021, 13.58 Uhr

Mit der Fotovoltaik-Aktion soll die Nachhaltigkeit in der Region verbessert werden.

Bild: Andrea Stalder

Die Aktion ermöglicht es, dass interessierte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aus der Region für einen Fixpreis eine vollständige Fotovoltaikanlage beziehen können. Im Preis inbegriffen sind die Anlieferung und die Installation. Angeboten wird das Ganze in 14 Gemeinden der Regionen Sarganserland und Werdenberg: Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen, Wartau, Bad Ragaz, Sargans, Pfäfers, Vilters-Wangs, Mels, Flums, Walenstadt und Quarten. Dazu Andreas Bernold, Vorsitzender der neuen Fachgruppe Energie und Umwelt und Gemeindepräsident von Wartau:



«Wir bieten eine Fotovoltaikanlage im Sorglos-Paket an.»



Die Kosten für eine 5-kWp-Anlage belaufen sich dabei auf 15000 Franken. Für jeden weiteren Kilowatt-Peak (kWp) kostet die Anlage 1400 Franken mehr. Mit einer 5-kWp-Anlage können pro Jahr 4500 kWh erzeugt werden, was etwa dem durchschnittlichen Verbrauch einer Schweizer Familie entspricht. Aber dennoch empfehle es sich, die Anlage so gross wie möglich zu bauen, denn nur so könne garantiert werden, dass kein Strom dazugekauft werden muss, der Preis verändere sich nicht wesentlich.



Wertschöpfung soll in der Region bleiben

Die Installation der Anlagen wird von 15 Partnerfirmen aus dem Werdenberg und Sarganserland angeboten. Diese erfüllen auch Wünsche wie zum Beispiel die Installation eines Zusatzspeichers.

Die Kosten für solche müssen jedoch selbst getragen werden. Denn es sei ebenfalls ein Ziel, dass die Wertschöpfung in den Regionen bleibe. Spezielle Auflagen für eine Installation gebe es keine, aber je nach Ortsbild und Denkmalschutz können dennoch solche Auflagen hinzukommen.

Eine lohnende Investition in die Zukunft

Um die Interessierten genauer zu informieren, werden auch Infoveranstaltungen im Gemeindesaal Widem in Gams durchgeführt. Wie ein Besuch einer solchen Veranstaltung zeigt, ist das Interesse an der Fotovoltaik-Aktion in den Regionen Sarganserland und Werdenberg gross. Denn, so sagt Christian Eisenhut, Projektleiter der FV-Aktion, gegenüber dem W&O:

«Eine Fotovoltaikanlage ist eine Investition in die Zukunft und ist auf lange Sicht sicherlich lohnend». Denn schon zwei Wochen nach der Inbetriebnahme erhält man vom Bund 20 Prozent der Kosten zurückerstattet.»

Zusätzlich leisten verschiedene Gemeinden im Rahmen des kommunalen Förderprogramms einen weiteren Beitrag. Die Fotovoltaik-Aktion dauert noch bis am 1. Oktober. Wer bis dahin eine FV-Anlage bestellt hat, bekommt diese spätestens bis im April 2022 geliefert und kann sich hoffentlich über einen sonnigen und ertragsreichen Sommer mit viel Strom freuen.