Pflicht zum Maskentragen wird in Buchs akzeptiert: Reaktionen reichen von «absolut richtig» bis «kompletter Blödsinn» Das Positive zuerst: Die Bevölkerung hält sich an die vom Bundesrat am Sonntag verordnete Pflicht, die das Tragen einer Gesichtsmaske in den Geschäften verlangt. Das zeigt eine Umfrage bei 40 Passantinnen und Passanten an der Bahnhofstrasse Buchs. Die Beurteilung fällt ansonsten jedoch ganz unterschiedlich aus. Thomas Schwizer 22.10.2020, 11.14 Uhr

Auch wenn es für die meisten ungewohnt und lästig ist: Die Bevölkerung in Buchs hält sich an die seit Montag geltende Maskenpflicht in Geschäften. Bild: Arthur Gamsa

Seit Montag muss in allen Läden in der ganzen Schweiz eine Gesichtsmarke getragen werden. Das hat der Bundesrat verordnet, weil die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, in den vergangenen zwei Wochen massiv angestiegen ist.

Beim nachmittäglichen Rundgang durch die Buchser Einkaufsmeile hat sich der W&O umgehört, was die Bevölkerung über diese Verordnung denkt. Die Bandbreite der Aussagen ist riesig. Sie reichen von völligem Unverständnis bis zur Aussage, diese Massnahme hätte schon viel früher ergriffen werden sollen.

Einigkeit: «Man muss halt, dann tut man es auch»

Die 40 von unserer Zeitung befragten Personen sind sich nur in einem Punkt einig. Eine Pensionärin, die eine Kritikerin der Maskenpflicht ist, bringt es auf den Punkt: «Man muss halt nun die Maske im Laden tragen, also tut man es auch.»

Auch der Wirt in der Express Bar und einer seiner Kunden stellen fest: «Offenbar ist es nötig, also machen wir das.» Der Wirt rechnet damit, dass sich die Leute an die Maskenpflicht gewöhnen. Er selbst hat kein Problem damit, eine Maske zu tragen. Angesichts der massiv steigenden Zahl der positiv Getesteten sagt er:

«So kann ich meine Kundschaft besser schützen.»

Auch die Bedienung in Restaurants muss eine Gesichtsmaske tragen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Ein Paar sitzt dank gutem Wetter im Freien an einem der Tische vor dem Café Wanger. Die Frau findet es gut, dass es jetzt schweizweit eine einheitliche Regelung gibt. Der Mann fügt an: «Ob die Maskenpflicht wirklich etwas bringt, sehen wir erst in zwei bis drei Wochen.»

«Dass die Zahlen so schnell steigen war wohl nicht absehbar»

Ein Passant im mittleren Alter, der beim Flanieren entlang der Bahnhofstrasse die Maske leger unter dem Kinn «deponiert» hat, findet die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen «voll okay». Besser wäre wohl gewesen, wenn man dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingeführt hätte. «Aber dass die Zahlen so schnell ansteigen war wohl nicht absehbar», liefert er selbst eine Erklärung dafür, warum das nicht geschah.

Eine Mutter mit ihren zwei Kindern findet die Maskenpflicht zwar übertrieben. Sie ist alles andere als überzeugt, dass die Maskenpflicht die Zahl der Ansteckungen reduzieren wird. Sie kritisiert aber das leichtfertige Verhalten einiger Leute:

«Es wäre viel wirkungsvoller, wenn die Leute in Eigenverantwortung den Abstand und die Hygienemassnahmen einhalten würden.»

«Andere Massnahmen wären besser gewesen»

Zwei Kritiker der Maskenpflicht, die an deren Wirkung zweifeln, rügen den Bundesrat, dass er nicht früher andere Massnahmen beschlossen habe. «Man hätte gescheiter die Clubs schon frühzeitig geschlossen und die grossen Veranstaltungen verboten, dann wären die Fallzahlen nicht so stark gestiegen und man hätte auf die Maskenpflicht verzichten können», sagt ein jüngerer Mann. Er selbst trägt sogar im Freien, beim Spaziergang entlang der Bahnhofstrasse, eine Maske.

Hätten die Leute auf ihre Ferien in Kroatien und auf ihre Festivitäten im Freundeskreis verzichtet, dann wären die Fallzahlen weniger hoch, stellt eine Frau Mitte 50 fest. Auch sie hat keine Freude an der Maskenpflicht.

Im öffentlichen Verkehr gilt die Maskenpflicht schon seit längerer Zeit. Bild: Michael Küng

Eine junge Frau findet die Einführung der Maskenpflicht gut. Man gewöhne sich schnell daran, im öffentlichen Verkehr gelte sie ja schon einige Zeit. Alles was helfe, die Coronapandemie zu bekämpfen, sei positiv.

Kritik an wechselnder Haltung des Bundes

Ein Gewerbetreibender findet die Maskenpflicht angesichts der stark gestiegenen Infektionszahlen richtig. Er hofft, dass sie dazu beiträgt, die hohe Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus einzudämmen. Ohne klare Schutzmassnahmen des Bundes seien noch viel drastischere Massnahmen zu befürchten, sagt er.

«Ein zweiter Lockdown wäre für alle, insbesondere für den Detailhandel, eine Katastrophe.»

Er stört sich einzig daran, dass der Bund in der ersten Welle im Frühjahr die Masken als untaugliche Schutzmassnahme bezeichnet hat – «wohl weil die Schweiz damals zu wenig Masken hatte» – und sie nun als Allheilmittel propagiert. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass jetzt manche Leute verärgert oder verunsichert seien.

«Es ist wie es ist»

Die unterschiedlichen Aussagen des Bundes im Frühling und am vergangenen Sonntag führen auch zwei Kritiker ins Feld, die umgehend die Schutzmaske ablegen, als sie aus einem laden kommen. Sie finden die nun verordnete Maskenpflicht «einen Blödsinn» und «nicht nützlich». Trotzdem würden sie sich widerwillig daran halten, stellen sie fest.

Die Hälfte der Befragten hat keine klare Meinung, ob die Maskenpflicht sinnvoll ist oder nicht. Die Antworten gehen alle in die Richtung, dass man die Weisung des Bundes einfach akzeptiert – weil man sie akzeptieren müsse.

«Unbequem und lästig» oder «ich bin die Schutzmaske gewohnt»

«Es kratzt», «Ich kann nicht gut atmen», «Die Brille läuft an», «Ich bekomme Pickel»: So lauten Aussagen von Personen, denen das Tragen der Gesichtsmasken Mühe bereitet.

Wer beruflich schon seit Monaten eine Maske tragen muss hat sich daran gewöhnt. Bild: Philipp Schmidli

Vier unabhängig voneinander angetroffene Frauen finden die Maskenpflicht dagegen absolut richtig. Sie alle müssen beruflich seit Mitte März eine Maske tragen. Eine betont stellvertretend: «Ich bin das gewohnt und es ist kein Problem.» Sie geht davon aus, dass sich auch die breite Bevölkerung rasch damit abfinden kann.