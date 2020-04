Pflanzenkauf für den Gartenfrühling ist erschwert, online und telefonisch bestellen aber möglich Wer Pflanzen braucht und seinen Garten bestellen wird, kann diese zwar in Zeiten des Coronavirus nicht wie üblich vor Ort in der Gärtnerei auslesen. Online oder telefonisch bestellen und, je nach Anbieter, persönlich abholen oder liefern lassen ist aber möglich. Adi Lippuner 04.04.2020, 07.26 Uhr

Vor dem Geschäft in Buchs werden Kunden auf die Bestell- und Liefermöglichkeiten des Fachgeschäfts aufmerksam gemacht. Bilder: Adi Lippuner

Bisher zog es mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen Hobbygärtnerinnen und -gärtner in die einschlägigen Geschäfte. Dort konnten – aus einer riesigen Vielfalt – die bevorzugten Pflanzen und Setzlinge gewählt und im heimischen Garten oder auf dem Balkon gepflanzt werden.

Doch in der aktuellen Coronakrise ist alles anders: Gartencenter, Anbieter von Pflanzen und Blumen müssen geschlossen bleiben und Geschäfte, welche als Teilsortiment Pflanzen und Gartenartikel anbieten, haben diesen Bereich abgesperrt.

Es gibt Lösungen per Telefon oder E-Mail

Eine Nachfrage bei drei Anbietern aus der Region zeigt: Es gibt Lösungen. So können bei Blumen Keusch in Buchs sowohl Setzlinge als auch Schnittblumen, um nur einiges zu erwähnen, bestellt werden.

Gemäss Inhaber Robert Keusch gehen die Bestellungen via E-Mail oder telefonisch ein. «Wir bieten einen Liefer- oder Abholservice, je nach Kundenwunsch. Bezahlt wird mit der Kreditkarte oder es wird eine Rechnung erstellt.» Die Abholung erfolge, ohne dass es einen direkten Kontakt zwischen Mitarbeitenden, welche die Bestellungen bereit machen, und der Kundschaft gebe.

Im grosszügigen Raum bei Blumen Keusch stehen die bestellten Artikel zum Abholen bereit.

Ein Augenschein vor Ort in Buchs zeigt: Die Abholung ist bestens organisiert – der grosse Raum, in dem sonst auch Anlässe durchgeführt werden können, wurde geräumt und im vorderen Bereich abgesperrt. Desinfektionsmittel stehen bereit. Die räumlichen Verhältnisse sind hier so, dass sich Mitarbeitende und Kundschaft sehen und miteinander sprechen können, dies aber unter Wahrung der nötigen Distanz. «Die Möglichkeit wird rege genutzt», freut sich Robert Keusch.

Landschaftsgärtnerei: Mitarbeiter halten Abstand

Der Bereich Landschaftsgärtnerei funktioniere wie gewohnt, so Robert Keusch. «Wir haben unsere Mitarbeitenden instruiert.» Es seien pro Fahrzeug nicht mehr als zwei Personen unterwegs, und auch bei den Einsätzen gelte es, Abstand zu halten.

«Gerade die Kundschaft, welche ihren Garten in Form eines Dauerauftrags pflegen lässt, freut sich, wenn die Arbeiten wie gewohnt ausgeführt werden. Allerdings halten unsere Mitarbeitenden Abstand zur Kundschaft.» Anstelle der bisher gewohnten Kommunikation werde das Gespräch nun vom Fenster oder vom Balkon aus geführt.

In der Gärtnerei der Strafanstalt Saxerriet kann man Bestellungen mit den im Internet aufgeschalteten Formularen tätigen. Kleinere Mengen werden, erklärt Gutsleiter Fritz Zwahlen, per Post versandt, für grössere gibt es einen Hauslieferservice und eine Rechnung. «Die Bestellungen werden ohne Empfangsbestätigung übergeben, auf direkten Kontakt mit der Kundschaft müssen wir verzichten.» Das Abholen bestellter Ware ist nicht möglich. «Unser Areal ist für Besucher gesperrt.»

Ein Teilsortiment im Onlineshop

In der Landi Buchs darf, gemäss bundesrätlicher Verordnung, das Grundsortiment von Lebensmitteln, Tiernahrung, Hygiene und Haushaltartikel verkauft werden, erklärt Geschäftsleiter Gion Capeder auf Anfrage. Für das restliche Sortiment gibt es den Onlineshop und die Möglichkeit, via «Click&Collect» zu bestellen.

Die Waren können an speziell eingerichteten Abholstationen bezogen werden. Bezahlt wird online, so gebe es keinen Kontakt mit der Kundschaft. «Aufgrund der ausserordentlichen Lage ist der Onlineshop sehr beliebt», so Capeder.