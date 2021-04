Pferdezucht Über 100 Stuten werden jährlich gedeckt – seit 30 Jahren ist Leo Risch in der Hengststation Haag im Einsatz Die Popularität der Schweizer Pferderasse Freiberger steigt. Das spürt man auch auf der eidgenössischen Hengststation in Haag. Seit vielen Jahren arbeiten Leo Risch und Daniela Häuptle dort als eingespieltes Team. Corinne Hanselmann 28.04.2021, 17.56 Uhr

Das Team der Hengststation, Leo Risch und Daniela Häuptle, mit Freibergerhengst Costard. Corinne Hanselmann

Zum 30. Mal hat Leo Risch diesen Frühling von der Westschweiz aus die Fahrt zur eidgenössischen Hengststation Haag auf sich genommen. Seit 30 Jahren ist er hier jeweils von März bis Juli für das Wohl der Zuchthengste und das Management der zu deckenden Stuten verantwortlich. Gleichzeitig ist er mit seinem Wissen und seiner Erfahrung eine wichtige Ansprechperson für die Pferdezüchter und berät sie etwa, wenn es um die Auswahl des passenden Hengstes für ihre Stuten geht.

Den Rest des Jahres in Avenches

Unterstützt wird Leo Risch durch Daniela Häuptle, die ebenfalls bereits seit 15 Jahren zum Team der Hengststation Haag gehört. Beide arbeiten – wenn sie nicht in Haag sind – auf dem Schweizer Nationalgestüt in Avenches, dem Kompetenzzentrum des Bundes für Equiden. Dort trainieren sie unter anderem die Freibergerhengste des Nationalgestüts an der Kutsche für Turniere und Events oder bilden junge Pferde aus. Gemeinsam ist den beiden auch der Bezug zur Ostschweiz: Die gelernte Bereiterin Daniela Häuptle ist in Bischofszell aufgewachsen, Leo Risch in Fläsch.

Bald tollen wieder Fohlen über die Weiden der Hengststation. Corinne Hanselmann

Vier Zuchthengste in Haag stationiert

In Haag ist in diesem Jahr erstmals der Warmbluthengst Cyrano du Ruisseau Z stationiert. Ausserdem die Freibergerhengste Nejack, Don Ovan du Clos Virat sowie Costard de Chatigani. Letzterer hat 2020 als Dreijähriger im Rahmen der Hengstkörung den sogenannten Stationstest in Avenches gewonnen.

Der Hengst Cyrano tänzelt aufgeregt, als Hengsthalter Leo Risch ihn aus dem Stall der Hengststation ins Freie führt. Sein Imponiergehabe kommt nicht von ungefähr. Wenn man mit ihm hinter das Stallgebäude läuft, wartet meist eine Zuchtstute auf den im internationalen Springsport erfolgreichen Warmbluthengst. Doch heute steht nur ein Fototermin an.

Warmbluthengst Cyrano ist erstmals in Haag stationiert. Corinne Hanselmann

Die Eidgenössische Hengststation Haag ist eine von drei Aussenstationen, die das Schweizer Nationalgestüt (SNG) in Avenches jeweils während der Zuchtsaison betreibt. Seit 34 Jahren gibt es sie. Die Infrastruktur wird durch die Pferdezuchtgenossenschaft Werdenberg bereitgestellt. Personal und geprüfte Freiberger- sowie Warmblutzuchthengste durch das SNG. Das Ziel: der Erhalt und die Förderung des Kulturguts Freiberger, der einzigen Schweizer Pferderasse.

Seit 34 Jahren gibt es die Hengststation in Haag. Corinne Hanselmann

Zahl der Stuten hat sich halbiert

«Auf den Hengststationen stellt das Nationalgestüt den Züchtern geeignetes Zuchtmaterial zu guten Konditionen zur Verfügung», erklärt Leo Risch, der die Station in Haag seit 30 Jahren führt.

Dennoch wird nicht mehr so viel gezüchtet wie noch vor einigen Jahrzehnten.

«Früher waren es über 200 Stuten pro Jahr, die in Haag gedeckt wurden. In den letzten Jahren lag diese Zahl bei 100 bis 120, seit letztem Jahr ist sie wieder etwas steigend.»

Viele Pferde werden heutzutage in die Schweiz importiert. Freibergerpferde seien aber im Freizeitbereich in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und der Markt sei derzeit etwas ausgetrocknet. «Der Freiberger ist ein sehr vielseitiges Pferd mit gutem Charakter, das sich insbesondere für Freizeitreiter hervorragend eignet», nennt Leo Risch einige Gründe für die gestiegene Popularität.

Ein Jahr später das Resultat der Anpaarung sehen

Leo Risch ist seit 30 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau im Kanton Freiburg. «Ich freu mich jeweils sehr, im Frühling nach Haag zu kommen», so Risch. «Der Nachteil ist, dass ich meine Familie in dieser Zeit nicht bei mir habe.» Doch er fühlt sich längst auch im Werdenberg zu Hause. «Ich treffe hier viele Leute, mit denen ich über Zucht diskutieren kann, was ich sehr gerne mache», so der 55-Jährige.

«Zudem ist es immer spannend, die Resultate der letztjährigen Anpaarungen zu sehen. Wenn diese Fohlen dann mit ihren Müttern über die Weiden der Hengststation galoppieren, ist das immer wieder ein Highlight für mich.»

Ein Jahr später sieht man das Resultat der Anpaarung von Stute und Hengst. Corinne Hanselmann

Durch Hengststation Haag zum Nationalgestüt

Der Stutenstall ist mit 20 Pferden derzeit fast voll belegt. Dies gibt einiges zu tun. Unterstützung erhält Leo Risch von Daniela Häuptle.

Der Stutenstall ist derzeit fast voll belegt. Corinne Hanselmann

Die 40-Jährige ist gelernte Bereiterin und arbeitete einst beim ehemaligen Weltklasse-Springreiter Markus Fuchs. «Leo Risch war damals auf der Suche nach jemanden, der die Hengste in Haag während der Zuchtsaison reitet», erzählt Daniela Häuptle. Sie machte dies zuerst nebenberuflich, bevor sie dann eine Stelle auf dem Nationalgestüt annahm und gleichzeitig saisonal Mitarbeiterin der Station in Haag wurde. «Mir gefällt die Arbeit hier sehr. Es ist eine Abwechslung zum Alltag auf dem Gestüt», so Daniela Häuptle.

«Ich konnte in diesen 15 Jahren auf der Hengststation sehr viel lernen, etwa durch die enge Zusammenarbeit mit dem Stationstierarzt.»

Daniela Häuptle lässt die Stute von einem Hengst beschnuppern. Corinne Hanselmann

Tierärztlich betreut werden die Hengste und Stuten auf der Station – ebenfalls seit vielen Jahren – vom Buchser Tierarzt David Sutter. Er nimmt auch künstliche Besamungen vor, wenn eine Stute nicht von einem der Stationshengste im Natursprung gedeckt werden soll.

Nejack feierte kürzlich den 25. Geburtstag

Leo Risch mit dem 25-jährigen Freibergerhengst Nejack. PD

Der Name Nejack ist vielen Rösselern aus der W&O-Region ein Begriff. Der Freibergerhengst war seit 2000 jeden Frühling in Haag stationiert und hat die Freibergerzucht stark geprägt. Er hat rund 550 geprüfte Nachkommen. Zudem konnte Leo Risch mit ihm im Fahrsport zahlreiche Erfolge feiern. Vor wenigen Tagen ist der Hengst bei guter Gesundheit 25 Jahre alt geworden.

Trotz fortgeschrittenen Alters steht er noch im Zuchteinsatz. «Er deckt noch etwa 15 bis 20 Stuten pro Jahr. Trotz des Alters stellen wir immer noch eine gute Trächtigkeitsquote fest», so Leo Risch. Nejack wird nach wie vor freizeitmässig geritten und gefahren.

«Er ist körperlich immer noch topfit.»

Nur die immer mehr werdenden weissen Haare weisen auf das Alter hin.

Die ansonsten jeweils im Frühling in Haag stattfindende Hengstpräsentation, die immer viele Zuschauer anlockte, ist aufgrund der Coronapandemie zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. «Das ist sehr schade», sind sich Leo Risch und Daniela Häuptle einig. Sie hoffen nun, dass je nach Coronasituation im Sommer, vor der Rückreise nach Avenches, ein ähnlicher Anlass stattfinden kann.