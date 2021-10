Military in Weite: Für Top-Resultat brauchts drei Disziplinen

Pferdesport Military in Weite: Für gutes Resultat brauchts alle drei Disziplinen An den Vielseitigkeitsprüfungen auf der Kohlau messen sich die Teilnehmer am Wochenende in Dressur, Springen und Geländeritt. 15.10.2021, 05.00 Uhr

Offenes Gelände und speziell hergerichtete Hindernisse: Die Military in Weite wird die Teilnehmer fordern. Corinne Hanselmann

Am Wochenende vom 16./17. Oktober finden die Vielseitigkeitsprüfungen (Military) auf der Kohlau in Weite statt. Die Teilnehmer messen sich in den Disziplinen Dressur, Springen und Geländeritt. Alles muss zusammenpassen, damit ein gutes Resultat zu Stande kommt.

Der Trainingsaufwand dafür ist gross, die Einsatzmöglichkeiten in der Schweiz sind aber recht selten geworden. Deshalb schätzen es die Vielseitigkeitsreiterinnen und Vielseitigkeitsreiter, die zum Teil von weit her kommen, sehr, wenn sie alle zwei Jahre ins Werdenberg reisen dürfen.

Seit rund 60 Jahren gibt es die Vielseitigkeitsprüfungen auf der Kohlau. Die Teilnehmer profitieren von einem herrlichen Gelände und eine Gruppe treuer Anhänger der Vielseitigkeitsreiterei, welche die Hindernisse bauen.

Höhepunkt ist die OKV-Vereinsmeisterschaft

Der Samstag beginnt mit einer Welcome-Military-Prüfung für junge Reiterinnen und Reiter oder auch ältere Einsteigerinnen und Einsteiger, welche erste Erfahrungen im Geländereiten sammeln. Ausserdem müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Dressur- und Springprüfung fürs Gesamtresultat absolvieren. Am Nachmittag wartet der Anlass mit einer Neuheit auf: Es findet ein einfacher Reitwettbewerb und eine Führzügelprüfung für Kinder statt.

Höhepunkt der Veranstaltung bildet die OKV-Vereinsmeisterschaft, die am Sonntag auf dem Programm steht. Etwa 30 Equipen aus der ganzen Ostschweiz werden je vier Mitglieder in den Disziplinen Dressur, Springen und Geländeritt an den Start schicken. Selbstverständlich wird auch eine Equipe des organisierenden Reitvereins Werdenberg an den Start gehen. Sie tut das mit einigen Ambitionen. Immerhin gewann der RV Werdenberg vor zwei Jahren auf heimischem Boden. Wiederum geht es im Gelände dann über Gräben und Wälle und natürlich auch ins Wasser.

Am Samstag und Sonntag erfolgt der Start jeweils um 9 Uhr mit der Dressur. Um die Mittagszeit folgen dann Springen und Geländeritt. Der Eintritt ist frei. (pd)