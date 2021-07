Pferdesport Fehlerfreie Durchgänge: Urs Bicker fährt mit Stino und Apollo im Gespann zum Sieg Der Pferdesportler Urs Bicker war am Sonntag beim Turnier des Pferdezuchtvereins Rheintal im Kriessner Rheinvorland am Start. Corinne Hanselmann 20.07.2021, 14.22 Uhr

Der Grabser Urs Bicker gewinnt mit seinem Haflingergespann das Kegelfahren in Kriessern. Bild: Corinne Hanselmann

Im Kegelfahren am Vormittag mussten zweimal rund 20 Tore in der richtigen Reihenfolge, ohne Ballabwurf und innert einer vorgegebenen Zeit durchfahren werden. Der Grabser blieb als einer von nur drei Fahrern fehlerfrei und holte sich den Sieg. Am Start waren hier 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Pferden.