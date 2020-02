Pfadi-Spielturnier fand unter dem Motto «Kannst du nix – mach es fix!» statt Mitglieder der Buchser Pfadiabteilung Alvier nahmen kürzlich in St. Gallen am «Pfadifun» teil. 19.02.2020, 14.44 Uhr

Die Pfadfinder erfanden mit viel Fantasie neue Sportarten. PD

(pd) «Kannst du nix – mach es fix!»: Unter diesem Motto reisten letzten Samstag zwölf Mitglieder der Pfadiabteilung Alvier nach St. Gallen. Dort fand ein vom Pfadi Kantonalverband SG/AR/AI organisiertes Spielturnier in der Turnhalle Schönenwegen statt. Abteilungen aus dem ganzen Kanton reisten an, um sich in frisch kreierten Sportarten miteinander zu messen.

Grund für den ganzen Anlass waren lauter «gescheiterte Sportler». Da diese Organisatoren in jeglichen olympischen Disziplinen gescheitert waren, wurde ihnen klar, dass sie absolut nichts auf dem Kasten haben.

Dies stoppte sie jedoch keineswegs, und so wurden sie kreativ. Mit viel Fantasie erfanden sie neue Sportarten wie Zwergendart (Zielweitwurf mit Menschen), Paintball-Völkerball oder Spinnenfussball (Fussball spielen mit der Eleganz einer vierbeinigen Spinne), und luden alle Pfadis des Kantons auf ein Turnier ein. Mit Freude nahmen die Pfadis aus Buchs dieses Angebot an, und reisten mit ihrer Truppe an um zu testen, ob auch sie in diesen Disziplinen «nix können».

Einige Pfader der Pfadi Alvier in der Siegergruppe

Kaum angekommen, wurden gleich einmal alle Abteilungen wild durcheinandergemischt, und völlig neue Gruppen entstanden. Nun konnte es auch schon losgehen und jede Gruppe legte sich fleissig ins Zeug. Kreativität, Geschicklichkeit und viele Schweisstropfen waren gefragt, wodurch der Nachmittag wie im Flug verging. Abgerundet mit einem riesigen Kettenfangis ging es über zur Rangverlesung. Wie sich herausstellte, können die Buchser doch was: Es waren einige Teilnehmer der Pfadi Alvier in der Gruppe vertreten, die den Sieg holen durfte. Nun steht eines fest: Sollten diese Sportarten einmal olympisch werden, kämpft die Pfadi Alvier sicher bei der Weltspitze mit.