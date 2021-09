Kreispartei Peter Gabathuler ist neuer Vizepräsident bei der SVP Werdenberg Kürzlich trafen sich die Mitglieder der SVP Werdenberg zur ordentlichen Hauptversammlung im heimeligen Falkenstübli des Greifvogelparks in Buchs. Der Präsident und der gesamte Vorstand durften nach dem traditionellen Begrüssungsapéro rund 30 Mitglieder willkommen heissen. 16.09.2021, 05.00 Uhr

Die SVP Werdenberg hat ihre Parteiversammlung physisch abgehalten: (von links) Carlo Schoch, Grabs, Markus Krüger, Sennwald, Michel Bokstaller, Sevelen, Christian Giger, Sevelen, Sascha Schmid, Grabs, Mirco Rossi, Sevelen.

Entgegen den früheren Hauptversammlungen der Kreispartei, welche immer in den ersten Tagen des neuen Jahres stattfindet, musste die diesjährige auf Mitte Jahr verschoben werden. Dem Vorstand der SVP Werdenberg war es ein Anliegen, keine schriftliche Hauptversammlung durchzuführen, sondern die Geschäfte in der Anwesenheit der Mitglieder abzuhandeln. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Doch bevor der Kreisparteipräsident die statutarischen Geschäfte eröffnete, blieb den anwesenden Mitgliedern Gelegenheit, um sich bei Wurst vom Grill zusammen mit Brot und Bier zu aktuellen Themen zu unterhalten.

Parteileben der SVP war auf ein Minimum reduziert

Die ersten Traktandengeschäfte konnten zügig abgearbeitet werden. In seinem Bericht über das vergangene Jahr ging der Präsident Mirco Rossi auf ein paar Ereignisse ein. In der ersten Jahreshälfte dominierten in St.Gallen die kantonalen Wahlen. Leider musste die SVP Werdenberg einen Sitzverlust verzeichnen. Auch die Wahlen rund um die Sitze in der kantonalen Regierung verliefen nicht nach den Vorstellungen der Kreispartei.

Untätig blieb der Vorstand im Nachgang zu den kantonalen Wahlen dennoch nicht. Auswirkungen aus der Arbeit einer Kerngruppe, werden – Corona geschuldet – den Mitgliedern erst bei der Hauptversammlung 2022 präsentiert. Die zweite Jahreshälfte stand dann weiter ganz im Zeichen der kommunalen Behördenwahlen. Die Ziele wurden nicht in jeder Gemeinde erreicht, doch durften verschiedenste Vertreter der SVP den Einzug in kommunale Behörden halten.

Die allüberspannende Herausforderung des Vorstandes war es denn auch, über die ständig wechselnden Vorschriften für Anlässe und Veranstaltungen den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund musste das Parteileben der SVP Werdenberg auf ein Minimum reduziert werden.

Personelle Veränderungen im Vorstand

Wie alle vier Jahre standen auch in diesem Jahr die Wahlen des Vorstandes auf der Traktandenliste. Beim Präsidium der Kreispartei ändert sich nichts, so wird Mirco Rossi in seinem Amt als Präsident bestätigt. Im Zuge seines Umzuges ins benachbarte Österreich stellte Dominic Büchler sein Amt als Vizepräsident zur Verfügung. Der Vorstand präsentierte der Versammlung Peter Gabathuler aus Grabs als neuen Vize. Ohne Diskussion bestätigten die anwesenden Stimmberechtigten Peter Gabathuler in seinem neuen Amt, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Auch die beiden Ämter des Kassiers und des Aktuars mussten neu besetzt werden. So präsentierte der Vorstand für den scheidenden Kassier Mario Schlegel, neu Carlo Schoch aus Grabs. Nach kurzer Vorstellung seiner Person bestätigten die Mitglieder Carlo Schoch einstimmig in seinem Amt.

Für den ausscheidenden Aktuar Noldi Schlegel präsentierte sich Michel Bokstaller. Der frisch nach Sevelen gezogene Umweltspezialist wurde ebenfalls nach kurzer persönlicher Vorstellung von den Mitgliedern bestätigt. (pd)