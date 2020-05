«Personen über 65 werden aus Serien rausgeschrieben»: Schauspieler Ingo Ospelt über Kulturbetrieb in Zeiten von Corona Ingo Ospelt zeigte im Fabriggli eine schauspielerische Darstellung und gab sich im Gespräch nachdenklich. Christian Imhof 18.05.2020, 16.48 Uhr

Der Liechtensteiner Schauspieler Ingo Ospelt (links) war im Fabriggli zu Gast. Bild: Christian Imhof

Anfang Monat war der Liechtensteiner Schauspieler Ingo Ospelt unter Berücksichtigung der vom BAG empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen im Werdenberger Kleintheater Fabriggli zu Gast. Anlässlich des Lockdown-Festivals «Bliib dahai» zeigte er eine aufrüttelnde schauspielerische Darstellung und hielt eine Lesung ab.

Im anschliessenden Gespräch mit Christian Imhof von Qultur offenbarte Ospelt, wie die Filmwelt auf Covid-19 reagiert hat und wie er die drehfreie Zeit überbrückt.

Sein Lebensmittelpunkt sei inzwischen in Zürich, erklärte der aus Vaduz stammende Ingo Ospelt mit einem Lächeln auf den Lippen. Trotzdem kriege er schon mit, wie die Situation im Fürstentum während der Pandemie aussehe. Sein Trio «Ospelt, Ospelt, Schädler» sei Mitte März mit dem «Prix Kujulie» ausgezeichnet worden. Doch eine grosse Preisverleihung habe während des Lockdowns nicht wirklich stattfinden können. Trotzdem habe er die Übergabe des Preises in guter Erinnerung, da es mit seinem Bruder Mathias und Marco Schädler und den zwei Metern Sicherheitsabstand doch auch ziemlich witzig gewesen sei.

Die Frage nach dem Alter

Trotz der Freude an der Auszeichnung erinnert sich Ingo Ospelt ebenfalls daran, dass dies auch der Zeitpunkt gewesen ist, als er begann, das Ganze ernster zu nehmen. Er halte sich wie jeder gesunde Mensch an die Sicherheitsvorkehrungen, habe aber auch bemerkt, dass er in den vergangenen Monaten öfters älter geschätzt werde, als er eigentlich sei. Auch bei einem Film, dessen Produktion wegen des Lockdowns verschoben worden sei, habe er zusätzliche Fragen zu seinem Alter und seiner Gesundheit beantworten müssen.

Dies sei schon irritierend, da er mit 59 nicht zur Risikogruppe gehöre und auch sonst nicht unter Vorerkrankungen leide. Sein Produzent habe ihm versichert, dass die Vorkehrungen vor und hinter der Kamera mit grösster Vorsicht eingehalten würden. Trotzdem gebe es eben wie in jedem Film Begrüssungs- und Bettszenen mit direktem Kontakt, die das Drehen kompliziert gestalten könnten. Aus diesem Grund sei er ausserdem angefragt worden, ob er sich vorstellen könnte, eine Woche vor dem Dreh eventuell in Einzelquarantäne zu gehen.

Eine Branche im Umbruch

Seit 35 Jahren ist der Liechtensteiner professionell als Schauspieler unterwegs. In dieser Zeit habe es immer wieder kurze Momente gegeben, bei denen er darüber nachgedacht habe, ob denn dies wirklich der richtige Weg sei. Das Feuer für seine Tätigkeit habe er nie verloren und es gebe für jede noch so prekäre Situation immer einen Ausweg. Doch das Berufsverbot, welches seit Mitte März gelte, mache alles sehr kompliziert und durchaus auch existenzbedrohend.

Ingo Ospelt sieht es klar, dass in der Filmbranche, sowie auch in der Theaterwelt aktuell kein Stein auf dem anderen bleibe.

«Es hat sich massiv verschärft und ich weiss es von Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, dass Personen über 65 aus Serien herausgeschrieben werden.»

Das mache ihn schon nachdenklich, aber es gehe um Geld und Versicherungen, die für allfällige Kosten nicht aufkommen wollen.

Das Schauspielern fehlt doch sehr

«Meine Lebensenergie setzte ich aktuell im Garten ein», erklärt der Kreative im Gespräch. Auch der Proberaum erstrahle nach einer grossen Ausmistaktion wieder in neuem Glanz. Das tue ihm echt gut, aber trotzdem verspüre Ospelt eine gewisse «Lähmung», da ihm das Schauspielern doch sehr fehle. Glücklicherweise dürfe er momentan häufig im Studio sein und Bücher einlesen.

Dies sei Balsam für die Seele und sicher eine gute Variante, die Zeit des Lockdowns zu überbrücken. Denn es bleibe einem in der aktuellen Situation ja nicht viel anderes übrig, als zu lesen und abzuwarten.

Hinweis

Das ganze Interview mit Ingo Ospelt und die Liveperformance im Fabriggli sind auf www.wundo.ch zu finden.