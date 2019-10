Der Erziehungsrat hat die 50-jährige Pascale Chenevard zur neuen Rektorin der Kantonsschule Sargans gewählt. Die Regierung hat die Wahl genehmigt. Pascale Chenevard tritt ihr Amt am 1. August 2020 an. Sie folgt auf den zurücktretenden Stephan Wurster.

Der Erziehungsrat hat die 50-jährige Pascale Chenevard zur neuen Rektorin der Kantonsschule Sargans gewählt. Die Regierung hat die Wahl genehmigt. Pascale Chenevard tritt ihr Amt am 1. August 2020 an. Sie folgt auf den zurücktretenden Stephan Wurster.

Pascale Chenevard als Rektorin der Kantonsschule Sargans gewählt Der Erziehungsrat hat die 50-jährige Pascale Chenevard zur neuen Rektorin der Kantonsschule Sargans gewählt. Die Regierung hat die Wahl genehmigt. Pascale Chenevard tritt ihr Amt am 1. August 2020 an. Sie folgt auf den zurücktretenden Stephan Wurster.

Die Kanti Sargans wird neu von einer Frau geleitet. (Bild: Ralph Ribi)

(wo) Nach der Matura an der Kantonsschule Frauenfeld schloss Pascale Chenevard das Studium der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft sowie das Diplom für das Höhere Lehramt an der Universität Zürich ab. Seit 1997 ist sie an der Kantonsschule Frauenfeld als Lehrerin für Deutsch und Pädagogik/Psychologie tätig. 2001 übernahm sie die Abteilungsleitung der Fachmittelschule, seit 2010 ist sie als Prorektorin für die Rekrutierung der neuen Lehrpersonen, die Abteilungsleitungen der Fach-, Handels- und Informatikmittelschule sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Das Amt am 1. August 2020 antreten

Pascale Chenevard wird ihr Amt als Rektorin der Kantonsschule Sargans am 1. August 2020 antreten. Stephan Wurster, der die Kantonsschule seit dem Jahr 2001 leitet, kehrt auf eigenen Wunsch als Lehrperson für Wirtschaft und Recht in den Schuldienst zurück, wie die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen mitteilte.

An der Kantonsschule Sargans werden rund 700 Schülerinnen und Schüler von rund 110 Lehrpersonen unterrichtet. Die Schule umfasst ein Gymnasium mit allen Schwerpunktfächern, eine Wirtschaftsmittelschule, eine Fachmittelschule und eine Informatikmittelschule.