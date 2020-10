Parteiloser Kandidat sorgt für eine Wahl mit Auswahl: Laienrichter am Kreisgericht Sarganserland-Werdenberg werden an der Urne bestimmt Trotz einer gemeinsamen Liste von vier Kreisparteien sind in den Wahlkreisen Werdenberg und Sarganserland am 29. November nebenamtliche Richter an der Urne zu wählen. Thomas Schwizer 07.10.2020, 05.00 Uhr

Am 29. November werden die nebenamtlichen Richter am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland gewählt.

Bild: Patrick Gutenberg

Die Kreisparteien haben beschlossen, für die Erneuerungswahlen am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland eine gemeinsame Liste zu präsentieren. Weil bei den Wahlen der nebenamtlichen Richter auch ein Parteiloser neu kandidiert, kann das Stimmvolk des Gerichtskreises dennoch an der Urne wählen.

Elf kandidieren für zehn Mandate

Innerhalb der Einreichefrist wurden mehr gültige Kandididaturen eingereicht als Mandate zu vergeben sind. Im Gerichtskreis Werdenberg-Sarganserland stehen am 29. November an der Urne elf Kandidierende für die zehn Mandate als nebenamtliche Richterinnen/Richter zur Wahl.

Die neue Amtsdauer beginnt am 1. Juni 2021 und dauert sechs Jahre. Auf eine weitere Amtsdauer verzichten Katharina Gut-Spreiter aus Buchs und Désirée Guntli aus Mels.

Acht Bisherige treten wieder an

Erneut kandidieren Ignaz Bleisch aus Mels (SVP), Manuela Funke aus Quarten (FDP), Daniela Graf-Willi aus Azmoos (FDP), Markus Hauser aus Sargans (CVP), Alice Hobi Lutz aus Mels (CVP), Eliane Kaiser aus Sax (SVP), Brigitte Leuthold Kradolfer aus Buchs (SP) und Charlotte Widrig aus Bad Ragaz.

Widrig ist als Parteilose in einer Ersatzwahl Ende Juni 2019 angetreten und gewählt worden. Sie erreichte damals deutlich mehr Stimmen als der SP-Kandidat Fredy Morgenthaler aus Grabs.

Drei neu Kandidierende wollen neu ein Mandat als Laienrichter

Die vier Kreisparteien CVP, FDP, SP und SVP empfehlen neben ihren bisherigen nebenamtlichen Kreisrichterinnen und -richtern gemeinsam als neue Kandidaten Thomas Santschi, Dachdecker und Vorarbeiter aus Salez (SP), sowie Hans-Peter Portmann, Unternehmer aus Bad Ragaz (SVP).

Nicht auf der Liste dieser vier Kreisparteien im Werdenberg und Sarganserland sind die Parteilose nebenamtliche Richterin Charlotte Widrig (bisher) und Mauro Thoma aus Walenstadt, der sich als Parteiloser neu zur Wahl stellt.

Es braucht keine juristische Voraussetzung

Für hauptamtliche oder teilamtliche Mitglieder eines Kreisgerichtes sind im Kanton St.Gallen ein juristisches Studium und wenigstens drei Jahre Berufserfahrung zwingende Voraussetzungen für eine Wahl.

Anders ist es bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die keine juristischen Voraussetzungen erfüllen müssen. Es ist festgehalten, dass nebenamtliche Richter in ihrem Gerichtskreis ausdrücklich nicht als Anwältin oder Anwalt oder als Rechtsagentin/Rechtsagent tätig sein dürfen.

Laienrichter müssen nur stimmfähig sein

Das einzige Kriterium für die Kandidatur als nebenamtliche Richterin bzw. nebenamtlicher Richter ist gemäss kantonalem Gerichtsgesetz die Stimmfähigkeit.

Gewählte können ihr Amt allerdings nur ausüben, wenn sie im entsprechenden Gerichtskreis wohnen – beim Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland also in einem der beiden Wahlkreise. Das ist bei allen der Fall, die sich am 29.November als nebenamtliche Richter am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland zur Wahl stellen.

Nebenamtliche in der Funktion als Beisitzer

Die Gewählten kommen am Kreisgericht nur in einem relativ geringen Pensum zum Einsatz. Gemäss Kreisgerichtspräsidentin Regula Widrig Sax aus Azmoos ist dies im Normalfall ein halber bis ein ganzer Tag pro Monat. Den Vorsitz bei Verhandlungen habe immer ein fest angestellter Kreisrichter, die nebenamtlichen Richter amten als Beisitzer.

Regula Widrig Sax (FDP, Azmoos) selbst ist als Präsidentin des Kreisgerichtes in Stiller Wahl bestätigt worden, wie der Kanton am 21.September nach Einreicheschluss der Kandidaturen bekannt gegeben hat.

Fest angestellte Richter in Stiller Wahl bestätigt

Auch für die sieben haupt- und teilamtlichen Richter am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland wurden gleich viele Kandidaturen eingereicht wie Mandate zu vergeben sind. Deshalb sind sie gewählt und für sie findet keine Urnenwahl statt.

Hier sind in Stiller Wahl gewählt (alle bisher): Dominik Frischknecht (Mels, SP), Diana Pitzurra (Mels, SVP), Esther Ruoss Vögeli (Mels, SP), Nina Schwendener Senn (Heiligkreuz, CVP), Christine Studer (Buchs, CVP), Cornelia von Arx Sutter (Buchs, SVP), Hans Willi (Sargans, FDP). Sie alle weisen die Voraussetzungen gemäss st.gallischen Gerichtsgesetz für fest angestellte Richterinnen und Richter auf: juristische Ausbildung und langjährige Praxiserfahrung.