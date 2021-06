Para-EM Leichtathletik Knappes Rennen: Alexandra Helbling holt Bronze Im zweiten EM-Wettkampf hat es geklappt: Die in der Gemeinde Wartau aufgewachsene Alexandra Helbling fährt aufs Podest Robert Kucera 04.06.2021, 09.15 Uhr

Kampf um den dritten Platz über 400 Meter: Alexandra Helbling (rechts) setzt sich schliesslich knapp gegen Melanie Woods aus Grossbritannien durch und holt sich ihre 13. EM-Medaille. Tadeusz Skwiot

Was Alexandra Helbling über 100 Meter verwehrt blieb, holte sie am Donnerstagabend im Rennen über 400 Meter nach und sicherte sich ihre erste Medaille an der Para-EM Leichtathletik im polnischen Bydgoszcz.