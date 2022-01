Wenig Kritik an Maskenpflicht in Schulen

Pandemie «Wir gehen diese Thematik mit gesundem Menschenverstand und Augenmass an» – Wenig Kritik wegen Maskenpflicht an Schulen Trotz neuer Corona-Massnahmen verlief der Schulstart in der Region Werdenberg und im obersten Toggenburg ruhig. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem 3.Januar gilt im Kanton St.Gallen ab der 4. Klasse Maskenpflicht in der Schule. Bild: Symbolbild Archiv CH Media

Seit vergangener Woche müssen Schülerinnen und Schüler im Kanton St.Gallen ab der 4. Klasse auch dann eine Maske während des Unterrichts tragen, wenn es keine positiven Fälle in der Schule gibt. Dem St.Galler Bildungsdepartement ist eine Petition zur Aufhebung der Maskenpflicht in der Primarschule eingereicht worden. 5962 Personen haben die Bittschrift unterzeichnet. In der Region Werdenberg und im obersten Toggenburg ist es hingegen vergleichsweise ruhig.

Gutes Verständnis

«Die eine oder andere kritische Stimme gab es. Ansonsten sind wir auf ein gutes Verständnis gestossen», sagen die Seveler und Sennwalder Schulratspräsidentinnen Petra Vetsch und Laila Roduner.

Ruhig ist es auch in der Schulgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. «Wir mussten bereits vor Weihnachten eine Maskenpflicht in der Primarschule verordnen, weil es positiv getestete Kinder gab», sagt Schulratspräsident Roger Widmer. Damals waren einzelne kritische Stimmen zu hören. Doch jetzt im Januar, seit für alle ab der 4. Klasse Maskenpflicht gilt, sei es ruhig. Widmer sagt:

«Wir sind sehr dankbar und froh, dass wir uns auf den Schulbetrieb konzentrieren können und die Kinder vor Ort beschulen dürfen»,

Ebenfalls eine temporäre Maskenpflicht auf der Primarschulstufe gab es in Gams. «Eine einzelne negative Reaktion gab es damals vor Weihnachten», sagt Schulleiter Martin Derungs. Jetzt im Januar habe er sowie Schulratspräsident Matthias Wettstein keine Kritik seitens der Eltern gehört. Einzig eine Lehrperson weiss von einem Elternteil, der sich an der Maskenpflicht störe. Umgekehrt gäbe es in Gams Eltern, welche sich bereits im November eine Maskenpflicht wünschten.

Wie an anderen Schulgemeinden wurden auch in Gams Kindermasken gekauft. «Diese Masken sind für die kleineren Kinder angenehmer», so Matthias Wettstein.

Fast alle Kinder tragen die Maske

Schulratspräsident Hansjürg Vorburger sagt, dass die Schule Grabs mit den Eltern das Gespräch suche. Kritische Stimmen habe es wenig gegeben. «Wir gehen diese Thematik mit gesundem Menschenverstand und Augenmass an. Sollten wir ein Kind beobachten, das sichtlich Mühe mit Atmen hat oder das sich nicht wohlfühlt, darf es die Maske in geschütztem Rahmen auch kurzzeitig abziehen», so Hansjürg Vorburger.

«In der Gemeinde Wartau gab es zwölf Reaktionen bei 210 Mittel- und 143 Oberstufenkindern. Mit ungefähr so vielen Reaktionen haben wir gerechnet», sagt Schulratspräsident Bruno Seifert. Die Schule sei auf alle Reaktionen eingegangen mit dem Ergebnis, dass alle Kinder die Maske tragen bis auf ganz wenige Ausnahmen. Diese brachten eine ärztliche Dispens mit.

In der Stadt Buchs gingen sechs Reaktionen ein. «Es gibt aber beide Haltungen von Eltern, entweder zu viel Maskenpflicht oder zu wenig», so Schulpräsidentin Katrin Frick.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen