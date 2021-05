Wartau Wegen zu viel Schnee: Palfriesbahn startet nicht vor Ende Mai Von Auffahrt bis Mitte November: Diese Zeitspanne umfasst der Saisonbetrieb bei der Palfriesbahn. Theoretisch. Doch zurzeit liegt, wie bereits vorletztes Jahr, zu viel Schnee. Hans Bärtsch 19.05.2021, 05.00 Uhr

Die Palfriesbahn verkehrt frühestens ab dem 29. Mai. Archiv

Ein Start am Auffahrtswochenende war deshalb nicht möglich. Der Schneelage entsprechend ist die Zufahrtsstrasse nach Palfries nicht befahrbar, in der Folge sind die Bergrestaurants noch nicht startklar. Und ohne die Gastronomie sei das Ganze «touristisch nicht so interessant», sagt René Ackermann, Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Seilbahn Palfries.