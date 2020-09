Ostschweizer Luchse sorgen im Pfälzerwald für Nachwuchs Luchse, die im Rahmen eines Umsiedlungsprojektes von der Ostschweiz in den Pfälzerwald umgesiedelt wurden, sorgen dort für Nachwuchs. 08.09.2020, 14.48 Uhr

Luchs Lenn tappte in Alt St. Johann in die Kastenfalle, konnte dann aber wegen eines Herzfehlers nicht umgesiedelt werden. Bild: Urs Büchler

(ch) Wie Kora, die Schweizer Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement, in einer Pressemitteilung schreibt, gibt es Nachweise auf zwei Luchswürfe mit insgesamt fünf Jungtieren im Biosphärenreservat Pfälzerwald in Deutschland. Zur Gründung einer neuen Luchspopulation sind dort seit 2016 20 Luchse freigelassen worden – zehn davon stammen aus der Schweiz. Da die Luchspopulation in der Nordostschweiz, deren Zentrum sich im Toggenburg und Werdenberg befindet, eine hohe Dichte aufweist, wurden hier drei weibliche Tiere eingefangen und in den Pfälzerwald umgesiedelt. Gefangen wurden die Luchse in Nesslau, Eichberg und Hintergoldingen.