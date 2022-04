Ostern Schweizer Rekord: Buchser Confiserie will über vier Meter grossen Osterhasen giessen Die Confiserie Wanger ist für die Produktion des grössten Osterhasen der Schweiz auf Schokoladen-Spenden angewiesen. Alexandra Gächter 01.04.2022, 05.00 Uhr

So wird der über vier Meter hohe Osterhase aussehen. Das Modell, erstellt von Café Wanger in Buchs, wird in kleiner Ausführung vor Ostern zu kaufen sein. Bild: PD

Die diesjährigen Ostern könnten ganz besonders werden. Die Region Werdenberg wird aller Voraussicht nach den grössten Osterhasen erhalten, der in der Schweiz gegossen wurde. Die Confiserie Wanger in Buchs wird das Projekt «Rekord-Hase» in Zusammenarbeit mit dem Schloss Werdenberg ausführen. Die Zeitung «Werdenberger&Obertoggenburger» fungiert als Medienpartner und nimmt bis heute Abend die Schokoladenspenden auf der Redaktion entgegen.

Es fehlen derzeit noch 100 Kilogramm Schokolade

Für das ehrgeizige Ziel, den grössten Schokoladenhasen der Schweiz zu giessen, muss die bisherige Rekordhöhe von 4,04 Meter geknackt werden. Insgesamt werden über 600 Kilogramm Schweizer Schokolade benötigt. 500 Kilogramm hat das Café Wanger bereits an Lager. «Es war sehr schwierig, so viel Schokolade zu besorgen», gibt Geschäftsführer Richard Wanger zu. Und jetzt, da Ostern naht, wird qualitativ hochwertige Schokolade noch rarer.

«Uns fehlen noch etwa 100 Kilogramm Schokolade. Einen Teil davon werden wir von befreundeten Confiserien erhalten, für die Beschaffung der restlichen Schokolade sind wir auf die Hilfe unseres Medienpartners angewiesen.»

Richard Wanger wendete sich deshalb mit einem Aufruf an alle Zeitungsleserinnen und -leser, vorrätige Weihnachtsschokolade für seinen Osterhasen zu spenden.

Die Schokolade sollte selbstverständlich noch haltbar sein und aus Schweizer Produktion stammen. Bestenfalls ist die Schokolade braun, aber auch weisse und schwarze Schokolade ist willkommen. «Werden ein paar Kilogramm weisse oder schwarze Schokolade zu einer Masse von 600 Kilogramm brauner Schokolade gemischt, behält diese die braune Farbe», erklärt Wanger.

«Das Projekt ist sehr aufwendig in der Planung»

Das Modell des über vier Meter hohen Osterhasen hat die Confiserie Wanger bereits erstellt (siehe Bild). Dieser Modellhase wird im Café Wanger in kleiner Ausführung bereits vor Ostern zu kaufen sein. Für den Rekordhasen werden acht Confiseurinnen und Confiseure des Café Wanger zehn Tage lang arbeiten. «Das Projekt ist sehr aufwendig in der Planung und schwierig in der Durchführung. Dank unseren qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bin ich jedoch guter Dinge, den aktuellen Rekord zu brechen», so Richard Wanger gegenüber dem W&O.

Osterhase wird im Schloss Werdenberg thronen

Erhält das Café Wanger heute die restliche Schokolade aus der Bevölkerung, so können die Confiseurinnen und Confiseure am Montag ihre Arbeit aufnehmen. Am Donnerstag, 14.April, soll der Hase fertiggestellt sein. Ein Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde wurde bereits aufgeboten, den Hasen noch vor Karfreitag, 15.April, zu vermessen.

Danach wird der grösste Osterhase der Schweiz ins Schloss Werdenberg transportiert. «Im Café Wanger in Buchs hat er keinen Platz und draussen würde er schmelzen. Ausserdem wäre eine Platzierung vor dem Café nicht hygienisch», so Wanger. Aus diesem Grund hat Richard Wanger Schloss- und Museumsleiter Thomas Gnägi als Projektpartner mit ins Boot geholt. «Die grossen und kühlen Räume des Schlosses Werdenberg sind wie gemacht für den Rekordhasen», so Thomas Gnägi.

Vor Schlossmediale muss Osterhase gegessen sein

Bis und mit Ostermontag wird der Schokoladenhase unangetastet im Schloss Werdenberg thronen. Das grosse Osterhasen-Festessen wird am Donnerstag, 28.April, ab 19 Uhr stattfinden. Unter dem Titel «Schokolade für die Damen» führen Landvogtfrau Claudia von Salis und ihre Zofe durch das Schloss.

Selbstverständlich dürfen auch die männlichen Besucher sich ein Stück des Schokoladenhasen abbrechen. Den Rest des Osterhasen dürfen die Tagesgäste des Schlosses im Verlaufe des Monats Mai essen. Bis Auffahrt muss der Osterhase allerdings vertilgt sein. «Wir beginnen am 27.Mai mit den Aufstellarbeiten der Schlossmediale, die extra wegen des Rekordhasen auf den 3. bis 12.Juni verschoben wurde», sagt Thomas Gnägi.

Abgabe der Schokolade heute bis 17 Uhr: Redaktion W&O, Bahnhofstrasse 4, 9470 Buchs