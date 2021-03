Ortsgemeinde Sevelen Je grösser, desto wirtschaftlicher: Warum der Wärmeverbund Büelriet fast 3,5 Millionen Franken kostet und wie er für regionale Wertschöpfung sorgt Die Abstimmungsvorlage vom 11. April ist für die Ortsgemeinde Sevelen von grosser Bedeutung. Der 990-kW-Wärmeverbund wird anhand von acht zentraler Fragen und Antworten vorgestellt. Heini Schwendener 29.03.2021, 11.40 Uhr

Holzschnitzel aus dem eigenen Wald wird die Ortsgemeinde Sevelen in ihrer Anlage im Büelriet verfeuern. Bild: Ralph Ribi

«Die Ortsgemeinde übernimmt», titelte der W&O im November 2020. Nachdem die Bürgerschaft der politischen Gemeinde Sevelen dem Vorschlag für einen Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet eine Absage erteilt hatte, nahm sich die Ortsgemeinde Sevelen der Sache an.

Anstelle der Gemeinde will nun die Ortsgemeinde den Wärmeverbund Büelriet realisieren. Die politische Gemeinde wird zur wichtigen Wärmebezügerin mit ihren Liegenschaften, dem neuen Betagtenheim, dem Altersheim Gärbi und dereinst auch mit der Schulanlage Gadretsch.

Investition: ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll

Am 11. April werden die Seveler Ortsbürgerinnen und Ortsbürger an der Urne über das Projekt abstimmen können. Ein Projekt, das inzwischen auf ein Investitionsvolumen von 3,435 Millionen Franken angewachsen ist. Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde Sevelen, ist überzeugt, dass sich diese grosse Investition gut rechtfertigen lasse, dass sie ökologisch sinnvoll sei und dass sie sich letztlich für die Ortsgemeinde auch rechnen werde. Peter Engeler sagt:

«Von der Investitionssumme her ist der Wärmeverbund sicher eines der grössten Projekte in den vergangenen Jahrzehnten.»

Im Zuge der Planung habe es sich deutlich gezeigt, dass für solche Projekte gelte: Je grösser, desto wirtschaftlicher.

Das Erschliessungsgebiet des Wärmeverbunds Büelriet Sevelen. Bild: PD

Das heutige Projekt ist mit jenem von 2020 nicht mehr vergleichbar. Der neu projektierte Wärmeverbund soll nämlich viel grösser werden. Das hängt vor allem mit einem Bauprojekt im Gebiet Grüel/Gadretsch zusammen. Dort sind 31 Einfamilienhäuser geplant. Die Bauträgerschaft und die Ortsgemeinde haben untereinander vereinbart, dass diese Überbauung, die in ökologischer Bauweise erstellt wird, an den Wärmeverbund Büelriet angeschlossen wird. Vor einem Jahr war davon noch keine Rede.

Schulanlage Gadretsch in Wartestellung

Ausserdem wird dereinst auch die Schulanlage Gadretsch, wo der Ersatz des Heizsystems bald einmal ein Thema wird, Kunde des Wärmeverbunds Büelriet. Wertschöpfung bleibt in der Region Die Ortsgemeinde Sevelen ist die grösste Waldbesitzerin der Gemeinde. Holz bedeutet auch Energie. Der Ortsgemeindepräsident sagt:

«Mit dem Wärmeverbund wären wir künftig nicht nur Energieeigentümer, sondern auch Energieerzeuger und Energielieferant.»

Der Wärmeverbund sei also eine zukunftsgerichtete Investition, welcher einen positiven Beitrag zur finanziellen Zukunft der Ortsgemeinde und damit deren Bestand leiste. Und schliesslich passe dieses Energieprojekt sehr gut zum allgemeinen Zeitgeist, Stichwort Klimadiskussion. Und es trage zur regionalen Wertschöpfung bei, so Engler.

Anhand des Gutachtens präsentieren wir hier die Antworten auf acht zentrale Fragen.

Die Heizzentrale entsteht hinter dem Zinslihof am Fuss des Stochenbüels. Die Fläche dafür wird abparzelliert und von der poltischen Gemeinde im Baurecht an die Ortsgemeinde abgegeben. Bedingt durch den schlechten Baugrund wird aufgrund eines geologischen Gutachtens eine Pfählung unumgänglich. Wegen des Grundwasserdrucks muss das Niveau des Gebäudes rund einen Meter über das gewachsene Terrain angehoben werden.

Zuerst angeschlossen wird das neue Pflege- und Betreuungszentrum Casa Sevellun, das nun neu «Büelriet – Leben im Alter» heisst. Weiter werden in der ersten Etappe der Zinslihof, die Alterswohnungen Büelhof und das bestehenden Altersheim Gärbi an den Wärmeverbund angeschlossen.

Im Bereich Grüel/Gadretsch ist eine Überbauung mit 31 Einfamilienhäusern geplant. Die Bauherrschaft möchte diese in ökologischer Bauweise erstellten Gebäude an den Wärmeverbund Büelriet anschliessen. Bereits ab Herbst 2022 könnte die erste Wärme bezogen werden. Die Fernleitung der zweiten Etappe zu besagter Überbauung ist so dimensioniert, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch das Schulhaus Gadretsch an den Wärmeverbund angeschlossen werden kann. Dort wird der Ersatz der Wärmeerzeuger in den nächsten Jahren nämlich ein Thema.



Geplant sind zwei Kessel mit je einer Leistung von 330 kW sowie ein Reserveplatz für einen dritten Kessel mit 330 kW. Die maximale Kesselleistung beträgt beim Endausbau (Anschluss Schule Gadretsch) somit 990 kW. Das Hackschnitzel-Entnahme-System wird bereits in der ersten Etappe voll ausgebaut. Durch den Einsatz von drei Heizkesseln im Endausbau sei die Redundanz und Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet, heisst es im Gutachten. Darum kann auf einen Notkessel verzichtet werden. Sämtliche Wärmeübergabe-Stationen (inklusive Wärmezähler) der Anschluss-Objekte sind im Preis inbegriffen. Die Zuständigkeiten zwischen Energielieferant und Kunden sind somit klar.



Für die Heizzentrale fallen Kosten in der Höhe von 965000 Franken an, der Bereich Technik/Fernleitung wird 2,47 Millionen Franken kosten. Das ergibt insgesamt 3,435 Millionen Franken.



Gemäss Gutachten wird mit Anschlussgebühren von 1,655 Millionen Franken und Fördergeldern für das Projekt in der Höhe von 227000 Franken gerechnet. 250000 Franken steuert die Ortsgemeinde an Eigenmitteln bei. Somit wird ein Hypothekarkredit bei der St. Galler Kantonalbank in der Höhe von 1,303 Millionen Franken notwendig. Der Zinssatz für die 10-jährige Festhypothek beläuft sich auf 1,05 Prozent.



Die jährlichen Energieeinnahmen (900 MWh, das entspricht rund 91000 Litern Heizöl) werden 162000 Franken betragen. Abzüglich der Kapitalkosten (13682 Franken) und der Bewirtschaftungskosten für Unterhalt, Betreuung und Holzschnitzel (93330 Franken) resultiert ein Gewinn vor Abschreibung von 54988 Franken.

Der Zeitplan ist sehr sportlich, denn Anfang 2022 hat die erste Energielieferung an das neue Seveler Betagtenheim zu erfolgen. Diesen Frühling wird das Baugesuch eingereicht, anschliessend werden die Ausschreibungen (Gebäude Heizzentral; Technik/Fernleitung) erfolgen. Baubeginn der Heizzentrale und der Fernleitung zum Betagtenheim soll im Sommer sein. Im Spätherbst werden die Technik der Heizzentrale eingebaut und die Fernleitung zum Zinslihof, zum Büelhof und zum Gärbi erstellt, die ab Frühling 2022 ebenfalls mit Energie beliefert werden sollen. Die Erstellung der Fernleitung zur Überbauung Grüel/Gadretsch ist für den Frühsommer 2022 vorgesehen, im Spätsommer 2022 dann die Energielieferung.