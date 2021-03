Ortsgemeinde Buchs «Wir lassen der Natur stattdessen ihren Lauf»: Eine Beschneiungsanlage am Buchserberg ist zu teuer für das «Mikroskigebiet» Nach der Machbarkeitsstudie ist für die Ortsgemeinde Buchs klar: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht. Mindestens 1,3 Millionen Franken müssten für einen Wasserspeicher und eine Schneekanone investiert werden. Heini Schwendener 09.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Skilift und das Berggasthaus Malbun: Viele Kinder haben im kleinen Skigebiet auf rund 1400 m ü. M. ihre ersten Versuche auf Ski unternommen. Bild: PD

Es ist ein kleines Skigebiet, das die Ortsgemeinde Buchs auf Malbun am Buchserberg betreibt: ein Skilift, Talstation 1373 m ü. M., Bergstation 1485 m ü. M.; eine Piste von 550 Metern Länge, im Mittel 30 Meter breit, mittleres Gefälle rund 20 Prozent; ein kleines Pistenfahrzeug, gekauft im Jahr 2019 für 190'000 Franken.

Allein die ungedeckten Kosten für den Betrieb des Skiliftes (inklusive Personalkosten) kostet die Ortsgemeinde Buchs, die bekanntlich nicht arm ist, jährlich 40'000 bis 50'000 Franken. Um ein Vielfaches höher sind für die Ortsgemeinde Buchs die jährlichen ungedeckten Kosten für den Busbetrieb nach Malbun und für den Betrieb des Berggasthauses Malbun mit seinem prächtigen Ausblick auf das Rheintal.

Investitionskosten von mindestens 1,3 bis 1,4 Mio. Franken

Im April 2020 hat der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Buchs beschlossen, einen Antrag des Ortsbürgerbundes betreffend Prüfung einer Beschneiungsanlage im Skigebiet Buchserberg anzunehmen. Nun liegen die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur partiellen Beschneiung vor. Die Berechnungen haben ergeben, dass für eine sinnvolle Beschneiung des kleinen Skigebietes Malbun mit Investitionskosten von mindestens 1,3 bis 1,4 Millionen Franken gerechnet werden muss.

Im Amtsbericht schreibt der Verwaltungsrat, damit würden die Investitionskosten für einen Kubikmeter produzierten Schnee weit über den Werten anderer Skigebiete liegen. Gründe dafür seien die kleine Beschneiungsfläche und die geringe Schneemenge.

Interne Kostenlimite weit überschritten

Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Buchs hatte sich in seinen ersten Diskussionen intern ein Kostenlimit von 500'000 Franken gesetzt. Die wider Erwarten hohen, aber durchaus nachvollziehbaren approximativen Baukosten von bis zu 1,4 Millionen Franken erscheinen dem Verwaltungsrat nun aber doch zu hoch. Präsident Heini Senn sagte gegenüber dem W&O:

«Bei Kosten in Millionenhöhe für eine Beschneiungsanlage in unserem Mikroskigebiet sind wir im Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht stimmt.»

Zwar habe es einen positiven Vorprüfungsbericht der kantonalen Fachstellen zum Projekt «Beschneiung Malbun» gegeben. Doch auch diese Beur­teilung ändere nichts daran, dass der Verwaltungsrat das Projekt aus Kostengründen ablehne, so Heini Senn.

Das kleine Skigebiet Malbun am Buchserberg erlebte 2019/2020 eine schlechte Wintersaison. Während nur gerade elf Tagen war der Skilift in Betrieb. Noch schlimmer war die Wintersaison 2014/2015. Damals konnte der Skibetrieb gar nie aufgenommen werden. Würde eine Beschneiungsanlage die Zahl der Tage erhöhen, an denen insbesondere Familien dem Skivergnügen auf Malbun nachgehen können?

16'500 Quadratmeter könnten beschneit werden

Die Machbarkeitsstudie «Beschneiung Malbun» wurde bei der Firma F. Preisig AG Ingenieure und Planer Buchs in Auftrag gegeben. Dank der Studie weiss die Ortsgemeinde nun, dass sie für die Nutzung ihrer kleinen, privaten Quellen keine gewässernutzungsrechtliche Bewilligung brauchen würde.

Das Buchser Projekt geht von einer zu beschneienden Fläche von rund 16'500 Quadratmetern aus. «Beschneiungsanlagen sind UVP-pflichtig, wenn der Schwellenwert von 50'000 Quadratmetern beschneibarer Fläche überschritten wird», heisst es im Amtsbericht 2020 der Ortsgemeinde, in dem die wichtigsten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zusammengefasst werden.

Wegen der kleinen Fläche am Buchserberg entfalle also die Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies gilt nicht nur für die Beschneiungsanlage, sondern auch für den Bau eines Speicherteiches, denn dafür würde eine Fläche beansprucht, die kleiner als 5000 Quadratmeter wäre. Das für die Beschneiung benötigte Wasservolumen muss in einem Teich gespeichert werden. Der Jahresspeicher wird bedingt durch die geringe Zulaufmenge an Wasser. Im Amtsbericht 2020 heisst es dazu:

«Mit 8300 Kubikmetern Speichervolumen kann die Erstbeschneiung und an sieben darauffolgenden Wochenenden die Nachbeschneiung erfolgen. Danach sind praktisch zwei Drittel des Wassers verbraucht.»

Und weiter ist im Amtsbericht nachzulesen: «Bis Anfang Juni wäre der Teich bei der Minimalschüttung spätestens wieder gefüllt. Von den Malschüelquellen kann im Frühjahr zusätzlich (Über-)Wasser in den Speicherteich geleitet werden. Damit wird der Speicherteich deutlich schneller wieder gefüllt und der Wasserspiegel bleibt bis zum Saisonbeginn konstant.»

Der Skilift am Buchserberg ist bei Familien beliebt. Bild: Corinne Hanselmann (5.2.2019)

Weitere Themen der Machbarkeitsstudie befassen sich mit Bodenverbesserungen, einem zu errichtenden Kleinbiotop, den Werkleitungen und den Schneeerzeugern. Vorgesehen für die Beschneiung wären eine oder zwei sogenannte mobile Schneekanonen.

«Klein aber fein» und nachhaltig betrieben

Eine Beschneiung des Skigebietes würde zwar dessen Attraktivität erhöhen, doch die hohen Investitionskosten von bis zu 1,4 Millionen Franken seien im Verhältnis zum Nutzen für «unser Mikroskigebiet viel zu hoch», erklärt Heini Senn, Präsident der Ortsgemeinde. Der Verwaltungsrat habe darum entschieden, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.

«Wir lassen also der Natur ihren Lauf und fiebern weiterhin erwartungsvoll jenen Tagen entgegen, an denen die Schneeverhältnisse einen tollen Skibetrieb zulassen.»

Der Buchserberg bleibe ein «kleines aber feines Skigebiet», das nachhaltig betrieben werde.