Ortsgemeinde Buchs Label für den Werkhof: So viel Schweizer Wald steckt in diesem 4,4-Millionen-Bauwerk Lignum Holzwirtschaft Schweiz kam mit einer prestigegträchtigen Urkunde nach Buchs. Zehn von 41 Bauten, die das Label «Schweizer Wald» im Kanton St.Gallen haben, stehen im W&O-Gebiet. Heini Schwendener 10.06.2021, 15.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erwin Rebmann (rechts) überreicht Heini Senn von der Ortsgemeinde Buchs das Label Bilder: Heini Schwendener

Die W&O-Region hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit besonders innovativen und nachhaltigen Holzbauten auf sich aufmerksam gemacht. Einige wurden mit Architekturpreisen geehrt, so etwa das Landwirtschaftliche Zentrum St.Gallen in Salez oder das Gipfelrestaurant von Herzog & de Meuron auf dem Chäserrugg. Andere erhielten das Label «Schweizer Holz». Nun prangt diese Auszeichnung auch am Werkhof der Ortsgemeinde im Buchser Rietli.

Mieter sind die Forstgemeinschaft Grabus und das EW Buchs

Dieser Holzbau wurde Ende 2020 fertiggestellt. Mieter der beiden Hallentrakte und der Büros sind die Forstgemeinschaft Grabus und das Elektrizitäts- und Wasserwerk Buchs (EWB). Vergeben wird das Label «Schweizer Holz» von Lignum Holzwirtschaft Schweiz, der Dachorganisation der Wald- und Holzwirtschaft. Überreicht wird es jeweils von den Regionalsektionen von Lignum – bei uns von der Lignum Holzkette St. Gallen. Erwin Rebmann war viele Jahre deren Geschäftsführer, heute ist er im Vorstand.

Blick in die Werkhalle der Forstgemeinschaft Grabus mit der eindrücklichen Tragkonstruktion, in die sich sogar ein Zwischenboden einbauen liesse.

Rebmann überbrachte das Label «Schweizer Holz» der Ortsgemeinde Buchs. Der Werkhof Rietli in Buchs erhielt das Label nicht nur für Teile davon, sondern für das Gesamtobjekt. Die Bedingung dafür: Mehr als 80 Prozent des verbauten Holzes stammt aus dem Schweizer Wald und wurde in der Schweiz verarbeitet.

Ebenfalls 2021 wurde bereits das Schulhaus Gadretsch in Sevelen ausgezeichnet für sein Tragwerk und die Fassade. 2020 erhielt das Primarschulhaus Wildhaus das Label «Schweizer Holz» für die innere und äussere Verkleidung. Das Werk 5 von Holzbau Alpiger in Sennwald wurde 2018 für die Fassade ausgezeichnet. Zudem gab es in jüngster Vergangenheit auch noch das Label für zwei Gesamtobjekte: das Einfamilienhaus Kramer-Jaeger in Gams (2018) und die Talstation der Staubernbahn (2018).

10 von 41 ausgezeichneten St.Galler Bauten aus dem W&O-Gebiet

Erwin Rebmann freut diese Häufung ausgezeichneter Objekte im W&O-Gebiet. Von 41 ausgezeichneten Bauten im Kanton St.Gallen stehen zehn im Einzugsgebiet des W&O. Diese Häufung, so Rebmann, hänge auch mit den starken Ortsgemeinden zusammen, die viel Wert darauf legen, dass der eigene Rohstoff beim Bauen genutzt wird. Gerade für öffentliche Bauten sei das Label «Schweizer Holz» sehr öffentlichkeitswirksam:

«Das Label ist ein Imagegewinn und damit wird auch für den Einsatz von Schweizer Holz geworben».

Im Werkhof Rietli in Buchs wurden 385 Kubikmeter Holz verbaut, 85 Prozent davon aus Wäldern der Region und der Schweiz. Stolz darob zeigte sich bei der Labelübergabe am Mittwoch die Ortsgemeinde Buchs, vertreten durch Präsident Heini Senn und Verwaltungsrat Werner Schwendener. Ursprünglich wollte die Ortsgemeinde ihren Werkhof für 4,4 Millionen Franken mit einer Holzfassade aus dem heimischen Wald versehen. Doch schliesslich entwickelte sich daraus ein Holzbauprojekt, das dem Label «Schweizer Holz» gerecht wurde.

«Die Mehrkosten sind vertretbar»

Ein grosser Schritt in die Zukunft sei dieses Bauwerk für die Ortsgemeinde, sagte Werner Schwendener:

«Es ging uns darum, Arbeitsplätze in der Region zu erhalten und den lokalen Rohstoff zu nutzen."

Schwendener ergänzte: «Somit sind auch die gesamten Mehrkosten für die 385 Kubikmeter Regionalholz in der Höhe von etwa 50000 Franken vertretbar.» Das Label «Schweizer Holz» sei letztlich auch ein Imagegewinn für die Ortsgemeinde, wurde mehrfach betont, auch von Architekt Sven Märk, Buchs.

Architekt Sven Märk erklärt die Besonderheiten des Holzbaus.

Er erläuterte den Gästen der kleinen Feier die spezifischen Herausforderungen des Holzbaus im Vergleich zum Bauen mit Beton:

«Beim Holzbau sind sämtliche Tragkonstruktionen sichtbar. Das ist zwar eine grosse aber auch eine sehr spannende Herausforderung.»

Sven Märk stellte fest, dass inzwischen auch in der Baubranche die Nachfrage nach regionalen Produkten markant gestiegen sei. Das sei eine grosse Chance für den Holzbau.

Bewusstsein für regionale Wertschöpfung stärken

Der Architekt sagte weiter: «Das Label ‹Schweizer Holz› ist sehr wichtig, denn es schärft das Bewusstsein für die regionale Wertschöpfung.»

Büroräume des EW Buchs: EW-Chef Markus Schommer ist stolz, den Mitarbeitenden eine nachhaltige und moderne Arbeitsumgebung bieten zu können.

Lukas Gantenbein, Geschäftsinhaber der A. Gantenbein Holzbau AG, Grabs, erläuterte die Herausforderungen dieses für einen Zimmereibetrieb nicht alltäglichen Grossauftrags. Die Holzbeschaffung in der richtigen Qualität und Quantität und unter Termindruck sei anspruchsvoll gewesen. Der Holzbauer aus Grabs würde sich wünschen, Bauherren würden mehr Ausschreibungen ausschliesslich für Schweizer Holz machen. Lukas Gantenbein sagte:

«Damit wird die Wertschöpfungskette in der Region gestärkt, was wir begrüssen.»

Erwin Rebmann von der Lignum Holzkette St. Gallen verwies auf das öffentliche Beschaffungsrecht, das ein enges Korsett solcher Ausschreibungen darstellt. Allerdings sollte man, so wurde in der sich entwickelnden Fachdiskussion deutlich, den kleinen Spielraum im Sinne der Nachhaltigkeit etwas selbstbewusster ausnützen.