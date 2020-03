Hans Oppligers Comeback als EVP-Kantonsrat geht auf Kosten der SVP Werdenberg Dominik Büchler wird als Kantonsrat abgewählt, die EVP gewinnt einen Sitz. Die FDP-Kandidaten machten am meisten Stimmen. Heini Schwendener 08.03.2020, 17.37 Uhr

Der wieder gewählte Kantonsrat Hans Oppliger (EVP) freut sich im Pfalzkeller in St. Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die neun bisherigen Kantonsrätinnen und Kantonsräte des Wahlkreises Werdenberg traten erneut an und allenthalben wurde erwartet, dass alle für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt würden. Doch es kam anders. Hans Oppliger (EVP, Frümsen), der vor vier Jahren abgewählt worden war, schafft das Comeback. Seine 1518 Stimmen reichten für die Wahl in den Kantonsrat.

Beat Tinner, FDP, bisher Thomas Toldo, FDP, bisher Katrin Frick, FDP, bisher Mirco Rossi, SVP, bisher Sascha Schmid, SVP, bisher Barbara Dürr, CVP, bisher Josef Gähwiler, SP, bisher Katrin Schulthess, SP, bisher Hans Oppliger, EVP, neu

Über die Klinge springen muss somit ein Bisheriger, den nun das gleiche Schicksal ereilt wie vor vier Jahren Oppliger: Dominic Büchler (SVP, Buchs). Die SVP Werdenberg ist fortan noch mit Mirco Rossi (Sevelen) und Sascha Schmid (Grabs) im St.Galler Parlament vertreten.

Grosser Erfolg für die FDP, die klar am meisten Stimmen hat

Problemlos und mit den höchsten Stimmenzahlen wurden die bisherigen FDP-Kantonsräte für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt: Beat Tinner (Azmoos) liess mit 3596 Stimmen alle anderen Kandidierenden im Werdenberg klar hinter sich. Es folgten seine Parteikollegen Thomas Toldo (Sevelen) mit 2783 Stimmen und Katrin Frick (Buchs) mit 2616 Stimmen.

Mirco Rossi (SVP, Sevelen), der vor vier Jahren noch am meisten Stimmen erreicht hatte, wurde gestern mit dem viertbesten Resultat von 2385 Stimmen wiedergewählt, genauso wie sein Parteikollege Sascha Schmid (Grabs) mit 2121 Stimmen. Schmid rutschte allerdings von Rang vier auf Rang acht ab.

Die CVP hat mit Barbara Dürr (Gams) ihren Werdenberger Sitz verteidigt. Ihre 2206 Stimmen brachten sie auf Rang 5, vor die beiden SP-Politiker Josef Gähwiler (Buchs) mit 2155 Stimmen und Katrin Schulthess (Grabs) mit 2138 Stimmen. Gähwiler und Schulthess waren in der laufenden Amtsperiode nachgerückt und hatten somit bei den gestrigen Wahlen ebenfalls den Bisherigen-Bonus.

Vier Stimmen fehlten 2016, und nun Oppligers Rückkehr

2016 fehlten dem EVP-Kantonsrat Hans Oppliger lediglich vier Stimmen für die Wiederwahl. Die Wahlchancen heuer bezeichnete er «als 50:50». Tatsächlich schlug das Pendel zu seinen Gunsten aus. Und so fehlen in diesem Jahr Dominic Büchler drei Stimmen für die Wiederwahl, so viel lag sein Parteikollege Sascha Schmid vor ihm.