Opferstock-Dieb in Schaan von Polizei gefasst Am Sonntag versuchte in Schaan ein Mann aus einem Opferstock Spendengelder zu entwenden. Er konnte in der Folge durch die Liechtensteiner Landespolizei festgenommen werden. 17.12.2019, 09.17 Uhr

Diesen Opferstock in Schaan hatte ein Dieb geplündert. Bild: Landespolizei Liechtenstein

(PD) Am Sonntag gegen 15 Uhr begab sich ein Mann in die Schaaner Pfarrkirche St. Laurentius und versuchte dort aus einem Opferstock, welcher in eine Wand eingebaut ist, Spenden in Form von Bargeld zu entwenden. Das geht aus einer Medienmitteilung der Polzei hervor. Nachdem der Mann geflüchtet war, konnte die Landespolizei den Tatverdächtigen aufgrund der Hinweise einer Zeugin aufspüren und anschliessend festnehmen.