Werdenberg Open-Air-Fitness kombiniert die Einhaltung der Massnahmen mit der Freude an Bewegung und Training Ob auf dem Balkon, online oder im Freien: Innovativ reagieren Fitnesszentren auf die Entscheide des Bundesrates. Pascal Aggeler 06.03.2021, 05.00 Uhr

Das «Balkon-Gym» in Trübbach ist zwar schmal, dennoch können die Mitglieder dort ihren Körper trainieren. Bild: Pascal Aggeler

Seit dem 24. Februar steht fest: Sportanlagen bleiben auch weiterhin im Innenbereich geschlossen. Dies sorgt für grosse Enttäuschung und Frust bei Besitzern von Fitnesszentren in der Region Werdenberg. Denn schon seit knapp drei Monaten steht ihr Betrieb fast still.

Doch aufgeben ist keine Option für die regionalen Fitnessbetreiber. Dementsprechend kreativ zeigen sie sich im Umgang mit den neuen Beschlüssen des Bundes. So treibt es einige nach draussen, Online-Alternativen wurden geschaffen und gemeinsame Outdoor-Aktivitäten werden durchgeführt.

Mit Balkon-Gym kombiniert B-Gym die Einhaltung der Massnahmen mit der Möglichkeit Krafttraining zu betreiben

Gian-Luca Liesch. PD

Das Billinger-Gym, kurz B-Gym, in Trübbach verfügt seit kurzem über ein kleines Freiluftfitness auf dem Balkon. Gian-Luca Liesch, einer der beiden Besitzer des Fitnesscenter in Trübbach, erklärt auf Anfrage gegenüber dem W&O.

«Wir haben einige Geräte auf den Balkon gestellt, damit unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, sich sportlich mit Profi-Equipment zu betätigen und ihrem Hobby nachzugehen.»

Auslöser für das Balkon-Gyms sei die Begeisterung und grosse Nachfrage der Mitglieder nach Bewegungsmöglichkeiten und Alternativprogrammen, erklärt er. Deshalb war für das Besitzer-Duo klar: Eine kreative Lösung musste gefunden werden: der Balkon-Gym.

Bewegung sei für viele Gym-Mitglieder ein fester Bestandteil des Lebens. «Das Fitnesscenter bietet vielen Leuten einen Rückzugsort aus dem stressigen Alltag und sorgt gleichermassen für einen Ausgleich», erklärt Gian-Luca Liesch.

Mitglieder geben positives Feedback

Entsprechend positiv fällt das Feedback auf die Aktion aus. «Viele Personen haben uns geschrieben, wie toll sie unser Angebot finden», sagt Liesch ganz begeistert. «Aber natürlich sei die Atmosphäre und das Angebot nie die gleiche, wie wenn das Fitness offen hätte», fügt er hinzu und ergänzt:

«Wir haben die Coronazeit genutzt und dem Fitness einen neuen Anstrich verpasst sowie einige kleine Umbauten durchgeführt, damit sich die Mitglieder künftig noch wohler fühlen.»

«Nach der kompletten Wiedereröffnung können sich Mitglieder auch über ein erweitertes Trainingsangebot freuen», sagt, Gian-Luca Liesch. Abschliessend sagt, Liesch gegenüber dem W&O:

«Wir freuen uns extrem auf den Tag, an dem wir unsere Türen wieder öffnen können und gemeinsam mit unseren Mitgliedern durchstarten können.»

Bis es so weit ist, trainierten einige Mitglieder weiter mit den Gewichten und Geräten des Balkon-Gym.

Stundenplan verschafft Überblick über vielfältiges Alternativprogramm

Ein kleiner Einblick in eine Outdoor-Session im Vitaparcour. Diese ist auch Teil des Alternativprogramms der Jam 29 Aerobic Factory. Bild: Silvia Montonato

Silvia Montonato Archiv

Seit geraumer Zeit verfügt auch die Jam 29 Aerobic Factory in Buchs über ein Online-Alternativprogramm. Die wärmeren Temperaturen machen es möglich, auch Outdoor-Angebote durchzuführen. Silvia Montonato, die Leiterin der Jam 29 Aerobic Factory erzählt:

«Die Mitglieder können sich über die Website für die jeweilige Aktion anmelden.»

Es wurde extra für dieses neue Angebot ein wöchentlicher Stundenplan erstellt, an dem sich die Mitglieder zeitlich besser orientieren können. «Auch eine Whatsapp-Gruppe haben wir, um die Mitglieder auf dem neusten Stand zu halten», erzählt Silvia Montonato.

Nicht alle verfügen über Raum und Geräte

Die Palette an Sportarten die von der Aerobic Factory angeboten wird, erstreckt sich von Yoga bis hin zu Nordic Walking. Für alle Mitglieder ist etwas dabei. Montonato erklärt:

«Es ist nicht das Gleiche, wie wenn wir das Studio offen hätten. Ausserdem verfügen nicht alle über die nötigen Geräte oder Räumlichkeiten, um die Angebote zu nutzten.»

Deshalb sei das Feedback auf die Angebote auch sehr unterschiedlich.«Man kriegt so etwas von allem», erzählt Silvia Montonato, in diesem Zusammenhang. Wie ihre Kollegen in der ganzen Schweiz kann auch sie es kaum erwarten, bis sie die Türen wieder öffnen kann. Zum Schluss sagt sie:

«Ich freue mich sehr auf den Moment, wenn ich die Leute wieder in Empfang nehmen darf.»

Bis es aber so weit ist, beschränkt sich der Kontakt auf Online-Meetings oder kleine Gruppen draussen.