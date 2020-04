Online-Unterhaltung für Gross und Klein: Caroline Capiaghi erzählt Märchen und die Rhine Valley Line Dance Group zeigt Tänze vor Menschen aus der W&O-Region zeigen sich kreativ und münzen ihr Angebot in der Coronazeit auf Online-Kanäle um. Corinne Hanselmann 04.04.2020, 05.00 Uhr

Caroline Capiaghi erzählt online Märchen. Bild: Screenshot

«Hoi mitenand. Hüt verzell i eu s Märli vum Hecketürli. Es isch emol en Bueb und es Meitli gsi...»

So beginnt eines der Videos, welche die Buchser Erzählerin Caroline Capiaghi in den vergangenen zwei Wochen auf ihrem Youtube-Kanal online gestellt hat. «Seit einer Woche veröffentliche ich dort Geschichten, Märchen und Verse», schreibt Caroline Capiaghi. «Auf die Idee kam ich, als mich eine Buchser Lehrerin kürzlich um Hilfe bat. Sie schrieb mir, das Online-Unterrichten brauche viele kreative Inputs für die Kinder zu Hause. So startete ich mit einem ersten ‹Filmli›.»

«Gibt es heute wieder eine Geschichte von Caroline?»

Daraufhin bekam sie mehrere Rückmeldungen. Beispielsweise von einer Pflegeheimleiterin. Sie schrieb: «Ich zeige die Geschichten im Pflegeheim, die älteren Menschen sind begeistert.» Eine dreifache Mutter schrieb: «Die Mädchen sind gerade aufgestanden und als erstes fragten sie: ‹Gibt es heute wieder eine Geschichte von Caroline?›» Noch mehr Geschichten, Lieder und Überraschungen präsentiert zudem das Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp auf www.klapperlapapp.ch. Es sind Beiträge «us dä Schtubä» des Klapperlapapp-Ensembles, zu dem auch Capiaghi gehört. Sie freut sich, wenn Kinder, Eltern aber auch Schulen vom Angebot profitierten können.

Wer wissen will, wie das Märchen vom «Hecketürli» weitergeht:

Line Dancing für Anfänger und Könner

Nicht nur zum Zuhören, sondern gleich zum Mitmachen regen die Youtube-Beiträge von Elisabeth Elkuch-Heid von der Rhein Valley Line Dance Group an. Sie zeigt täglich einen Tanz vor. Diese Livesessions bleiben gespeichert und können auch später angeschaut werden. «Es hat für alle etwas dabei, nebst Anfängertänzen auch schwerere oder eigene Choreografien», schreibt Elisabeth Elkuch-Heid zu ihrem Online-Angebot. Sie ist überzeugt, dass die Online-Kursteilnehmer schon einiges profitieren und ihr Repertoire aufstocken konnten. Das Angebot sei auch ideal für Neulinge, um Einblicke ins Line Dancing zu erhalten, und dies erst noch umsonst.

Elisabeth Elkuch-Heid streamt ihre Tanzkurse auf Youtube. Bild: PD

Online-Deutschstunden für Migranten

Auch der pensionierte Deutschlehrer Peter Sutter aus Buchs hat sich in der aktuellen Situation ein nützliches Online-Angebot einfallen lassen. Er bietet Migranten und Migrantinnen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten, kostenlose «Online-Deutschstunden» an. Es besteht die Möglichkeit, kürzere oder längere selbst geschriebene Texte per E-Mail an peter.sutter@catv.rol.ch einzuschicken, schreibt Peter Sutter. Diese werden dann überarbeitet und mit Regeln zu Rechtschreibung und Grammatik ergänzt.