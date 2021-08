Olympia-Duett: Synchronschwimmerinnen glänzen mit Höchstleistung

Olympische Spiele Synchro-Duett aus Liechtenstein: Höchstleistung in technischer Kür realisiert An den Olympischen Spielen erreichen Liechtensteins Synchronschwimmerinnen Platz 17 von 22 Duetts. Gary Kaufmann 03.08.2021, 17.50 Uhr

Lara Mechnig (links) und Marluce Schierscher haben ihr Olympia-Abenteuer mit Bravour abgeschlossen. Bild: PD

In der freien Kür 83,0333 Punkte, in der technischen Kür deren 83,2489: Mit einem Total von 166,3 Punkten schlossen Lara Mechnig und Marluce Schierscher die Olympischen Spiele in Tokio ab. Ihren Rekord vom Qualifikationsturnier Mitte Juni in Barcelona (167,7 Punkte) übertrafen sie damit nicht, aber dafür gab es eine neue persönliche Bestleistung in der Sparte Technik. Weil das griechische Duett nicht gestartet ist, rückte Liechtenstein eine Stelle nach vorne, was den 17. Rang unter 22 Duetts bedeutet. Für den Final der besten zwölf Duetts hätten sie fast sieben Punkte mehr benötigt.

«Unser Ziel ist nicht eine Höchstpunktzahl gewesen, sondern keine Fehler zu machen und zu zeigen, was wir seit dem Qualifikationsturnier gemacht haben», betont Marluce Schierscher (22) kurz nachdem die beiden das Wasser verlassen haben. Trotzdem freut man sich darüber, wie Lara Mechnig (21) ergänzt:

«Wir sind mit dem Schwumm sehr zufrieden. Dass es in der technischen Kür für eine neue Höchstpunktzahl gereicht hat, ist die Kirsche obendrauf.»

Nicht ausser Acht zu lassen: Diese persönliche Bestleistung gelang ihnen am wichtigsten Wettkampf ihrer Karriere, an dem die Athleten zusätzlich unter Druck stehen. «Ich dachte, es wird sich wie ein normaler Wettkampf anfühlen, aber die Olympischen Spielen sind schon etwas anderes», so Mechnig.

Sportliche Zukunft wird wohl nicht in Buchs sein

Vorerst bleiben die beiden Schaanerinnen, die ihre Anfänge beim SC Flös in Buchs gemacht haben, noch einige Tage in Tokio, um am 8. August an der Schlusszeremonie teilzunehmen und die ganze Atmosphäre ohne die Anpassung bevorstehender Wettkämpfe zu geniessen. «Anschliessend machen wir Ferien und dann mal schauen, wie es weitergeht», lässt Schierscher die sportliche Zukunft offen. Beide fangen ein Studium in Rapperswil (Landwirtschaftsarchitektur, Schierscher) bzw. Zürich (Englisch, Mechnig) an, womit ein neuer Lebensabschnitt anfängt.

Zuerst möchten sie sich in der neuen Umgebung einleben, aber das Duett zieht in Betracht, sich den Limmat-Nixen anzuschliessen. Vor dem Wettkampf teilte das Duett mit, dass es kürzertreten möchte und eher keine Teilnahme an den Spielen 2024 in Paris anstrebt.