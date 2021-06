Olympia-Qualifikation Synchronschwimmen Lachendes und weinendes Auge aus Sicht des SC Flös Buchs: Das Duett aus Liechtenstein reist nach Tokio, das Schweizer Duett verpasst Olympia. Ein Quartett, das im Hallenbad Buchs die Sportart Synchronschwimmen erlernt hat, machte sich auf, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Ein Happy End gab es aber nur für die Liechtensteinerinnen Lara Mechnig und Marluce Schierscher. Die Schweizerinnen Vivienne Koch und Joelle Peschl sind ausgeschieden. Robert Kucera 13.06.2021, 18.51 Uhr

Geschafft: Lara Mechnig und Marluce Schierscher setzten sich am Olympiaqualifikationswettkampf in Barcelona durch und lösten das Ticket nach Tokio. Bild: Keystone

Im Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio in der Sportart Synchronschwimmen ist die Entscheidung am Sonntag gefallen. Doch nur eines von zwei gestarteten Duetts des SC Flös Buchs vermochte in der katalanischen Metropole Barcelona das Olympia-Ticket zu lösen. Gefordert war ein Platz unter den ersten neun.