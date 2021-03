Olympia-Qualifikation Steiniger Weg nach Tokio: Andreas Vetsch und Marc Dietsche nehmen die Herausforderung an Die beiden Ringer Andreas Vetsch (Grabs) und Marc Dietsche (Sevelen) können sich nur für die Olympischen Spiele qualifzieren, wenn sie am Turnier von Budapest den Finalkampf erreichen. Für dieses Ziel muss das Duo drei starke Athleten bezwingen. Robert Kucera 01.03.2021, 05.00 Uhr

Einheiten im kleinen Kreis: Ist Andreas Vetsch zu Hause, trainiert er mit Vereins- und Kaderkollegen Maurus Zogg auf die Olympiaqualifikation hin. Bild: PD

Heute Montag erfolgt für die beiden Ringer Andreas Vetsch und Marc Dietsche der Abflug ins Trainingslager. Sie bereiten sich ein letztes Mal intensiv auf den bevorstehenden Olympiaqualifikationswettkampf in Budapest (18. bis 21. März) vor. Vetsch trainiert in Ungarn, Dietsche holt sich den Feinschliff in Aserbaidschan.

Vor einem Jahr musste noch alles abgesagt werden. Dieses Mal, so ist das Duo überzeugt, wird es stattfinden. Im Ringen wurden bereits Turniere ausgetragen, in welchen alle Abläufe, aber auch die Athleten selbst, durchgetestet wurden.

Der Weg nach Tokio ist steinig. Im Qualiwettkampf zählt nur eines: Final. Nur die beiden Finalisten jedes Gewichts dürfen an die Olympischen Spiele. «Ich freue mich darauf. Vor allem, weil ich vom Schweizer Verband jetzt das Vertrauen erhalte und nun die Chance habe, in diesem Qualiturnier zu ringen», äussert sich Vetsch.

Grosse Vorfreude verspürt auch Dietsche. «Doch es wird schwierig, sich zu qualifizieren», ist dem Seveler bewusst. Er kämpft im Freistil in der Gewichtsklasse bis 74 kg. Dietsche erklärt:

«Das ist eigentlich die Königskategorie. Weltweit gibt es hier am meisten Ringer.»

Zu den Kontrahenten Dietsches zählen Welt- und Europameister, die das Ticket nach Tokio noch nicht lösen konnten. «Es wäre also schon eine Überraschung», äussert sich Dietsche zu seinen Aussichten. «Doch wenn man fest daran glaubt, ist vieles möglich. Denn ich habe gut trainiert und fühle mich sehr gut vorbereitet. Ich weiss, was ich kann. Aber es muss auch alles sehr gut für mich laufen», hält Marc Dietsche fest.

Ähnlich sieht es bei Andreas Vetsch aus. «Im Grossen und Ganzen ist die Konkurrenz in Europa brutal bei uns», berichtet der Grabser, der im Greco bis 67 kg antritt. Vetsch hält weiter fest:

«Es wird ein hartes Stück Arbeit, zumal ehemalige Welt- und Europameister teilnehmen, welche die Quali noch nicht geschafft haben.»

Vetsch weiss, dass in Budapest alles passen muss, um den Finalkampf zu erreichen. Es stehen ab Achtelfinal drei harte Kämpfe bevor. «Wenn ich nicht dran glauben würde, müsste ich auch nichts ans Qualiturnier reisen», sagt er zu seinen Chancen. Diese sind intakt. Denn an der WM 2019 wurden sechs Startplätze für Tokio vergeben. «Damals bin ich nur um einen Kampf an der Quali gescheitert», erinnert sich Vetsch.

Andreas Vetsch stellt sich nicht die Frage, ob er an Olympischen Spielen teilnehmen wird – sondern nur wann. Der Vorzeigekämpfer vom RC Oberriet-Grabs sprüht vor Optimismus. In der Stimme von Andreas Vetsch ist auch ein hohes Mass an Tatendrang auszumachen. Keine Frage: Der Grabser will am Olympiaqualifikationsturnier in Budapest (18. bis 21. März) die Chance nutzen. Dabei war dies gar nicht der Plan, wie der 25-Jährige erklärt:

«Für mich war Paris 2024 immer das Ziel. Doch weil die Fortschritte im Jahr 2019 so gross waren, geriet ich in den Fokus des Verbands.»

Noch heute sagt Vetsch: «Mein Ziel ist Paris, Tokio ist ein Traum.» Qualifiziert er sich nicht dieses Jahr, wird es für ihn kein Beinbruch sein. «So konnte ich wenigstens Erfahrungen sammeln für die Qualifikation in drei Jahren», hält er fest.

Der Druck in den Kämpfen wird aus seiner Sicht auf seinen Gegnern lasten, welche ihre allerletzte Chance nützen müssen. «Ich bin überzeugt davon, dass ich früher oder später eine Quali für Olympia schaffe.» Als Tourist reist Vetsch aber nicht nach Budapest. «Ich will die maximale Leistung abrufen. Dann kann ich extrem weit kommen.»

Andreas Vetsch mit Daruma (Helfer zur Erfüllung von Wünschen). Ist das Ziel erreicht, darf er das zweite Auge ausmalen. Bild: Robert Kucera

Um sich seinen Traum schon jetzt zu erfüllen, hat Andreas Vetsch in den Kader-Einheiten in der Schweiz vor allem im technischen Bereich hart daran gearbeitet, seine Defizite auszumerzen. «Im Stand konnte ich meine Technik etablieren. Sodass ich diese im Wettkampf konsequent anwenden und den Gegner vom Stand auf den Boden bringen kann», erläutert der Greco-Ringer.

Er und seine Mitstreiter taten ihr Möglichstes, um trotz Corona qualitativ ansprechende Trainings durchzuführen. «Aber es war sicher nicht ideal, mit nur einem oder zwei Sparringpartnern zu trainieren.» Im heimischen Grabs durfte er mit dem RCOG-Teamkollegen Maurus Zogg nur deshalb auf der Matte trainieren, weil beide im Kader sind. Für mehr Abwechslungen sorgten dann die Zusammenzüge des gesamten Nationalkaders.

Umso bedeutsamer sind die Trainingslager, aber auch die wenigen Wettkämpfe im Ausland geworden, wie Vetsch erläutert:

«Ich bin einer, der gerne viele Turniere ringt. Ich brauche das Gefühl und den Rhythmus, um Topleistungen abzurufen.»

So sieht er jetzt auch keinen Nachteil mehr gegenüber der Konkurrenz. «Ich weiss, ich bin auf dem richtigen Weg.»

Den Feinschliff holt sich der 25-Jährige unweit von Budapest, im Olympiastützpunkt Tata. «Technisch bin ich gut dabei. Jetzt geht es darum, die Abläufe im Wettkampf abzurufen. Darum trainieren wir nun in den Trainings auf Wettkampfniveau und geben immer Vollgas», dokumentiert der Grabser, dass bis zum Olympiaqualiturnier die Einheiten kürzer, dafür intensiver werden. «Es wird nicht mehr gross an der Technik gefeilt.

Alles ist auf Wettkampfhärte ausgerichtet.»

Zum Endspurt auf so ein wichtiges Turnier gehört auch das Abspecken aufs Wettkampfgewicht. Für Vetsch heisst das im März: Von 72 kg runter auf 67. «Die Kunst ist es, das Gewicht runterzubringen und optimal in Form zu bleiben. Es ist eine Gratwanderung. Aber mit der Zeit lernt man seinen Körper kennen.» Das heisst: weniger Kohlenhydrate, mehr Gemüse, Obst, Fleisch und Flüssigkeit zu sich nehmen.

Für Marc Dietsche ist es eine spezielle Situation, sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren zu können. Denn sein Vater Hugo Dietsche ist dreifacher Olympiateilnehmer und Gewinner der Bronzemedaille 1984 in Los Angeles. In die Fussstapfen seines Vaters zu treten, stellt für Marc Dietsche eine Herausforderung dar. «Es wäre aber schön, aus dem Schatten des Vaters zu treten. Denn das ist das Ziel», sagt der Seveler keck. Sein Traum ist es, wie sein Vater Olympionike zu sein. Die Situation ist für Dietsche zwar speziell, doch sie sorgt für keine Unruhe, wie er festhält:

«Von daheim aus herrscht kein Druck. Ich werde so viel unterstützt, wie es nur geht. Und auch im Verband sind die Erwartungen nicht höher als bei anderen Athleten.»

Für die vom 18. bis 21. März stattfindende Olympiaqualifikation in Budapest sieht er sich gar in der Rolle des Aussenseiters. «Ich kann aus dem Schatten angreifen und befreit Ringen.»

Marc Dietsche will wie sein Vater Hugo ein Olympionike werden. Bild: Robert Kucera

Für die mögliche Olympiateilnahme hat Marc Dietsche eine Umstellung in Kauf nehmen müssen. «Seit eineinhalb Jahren kämpfe ich in einer neuen Gewichtsklasse. Denn nur jede zweite Gewichtsklasse ist olympisch», erklärt der 24-Jährige. Er kämpft nun nicht mehr bis 70 kg, sondern bis 75 kg. «Es war ein grosser und harter Schritt, mich hier zu etablieren», blickt Dietsche zurück. Die Gewichtszunahme fand wohl durchdacht stand. «Schliesslich will man ja die Muskelmasse aufbauen und nicht das Fett», sagt Dietsche.

Wie der Seveler weiter festhält, sei der Aufbau nicht ganz so schwer gewesen wie das Halten. So sind die schweisstreibenden Einheiten auf der Matte eine spezielle Challenge. «Doch wir haben einen guten Krafttrainer im Verband. Der hat die Pläne entsprechend angepasst, sodass ich mehr Muskelmasse erhalte», erklärt der Freistilringer. Wie er sagt, sei er stärker denn je. Dass sich wegen Corona alles um ein Jahr verschoben hat, ist nun sogar ein Vorteil.

Obwohl das eine Trainingslager in Polen nicht nach Wunsch verlief – das Schweizer Team hat wegen eines Coronafalls eine Woche in Quarantäne verbracht statt auf der Matte –, fühlt sich Marc Dietsche sehr gut vorbereitet auf die Olympiaquali. Den Feinschliff holen sich die Freistilringer in Aserbaidschan. Dietsche sagt zu diesen Trainings:

«Es wird nicht mehr so lange Ein­heiten wie noch im Dezember geben. Wir absolvieren kurz, dafür intensive Mattentrainings. Es wird nun ringerspezifisch trainiert.»

Die Olympiaquali überstrahlt am Turnier in Budapest zwar alles. Doch Marc Dietsche hat auch andere Vorhaben im Blick: «Für mich persönlich ist es auch wichtig, dass ich das, was ich auf dem Kasten habe, auch abrufen kann. Ich will gute Kämpfe zeigen, sodass ich am Abend in den Spiegel sehen und zu mir sagen kann, dass ich alles gegeben habe und mir nichts vorwerfen muss.» Sollte es in Ungarn mit der Olympiaqualifikation nicht klappen, gibt es, je nach Entscheid des Verbands, in Sofia von 6. bis 9. Mai die allerletzte Chance.

Wer in der Schweiz als Nachwuchskämpfer in dieser Sportart Fuss fasst, lernt gleich mal beide Stile kennen: Freistil und Greco (Kurz für griechisch-römisch). Der Unterschied liegt in der Technik, wie man den Gegner bezwingen will. Der Grabser Andreas Vetsch erklärt:

«Beim Greco ist kein Beinangriff erlaubt. Nur von der Hüfte an aufwärts darf man den Gegner bekämpfen.»

Im Freistil darf man die Beine ebenso benutzen, den Kontrahenten zu Fall zu bringen und letztlich auf die Schultern zu legen.

Die Entscheidung, auf welchen Stil man sich spezialisiert, ist meist simpel: Beim RC Oberriet-Grabs war der Trainer von Andreas Vetsch langjähriger Greco-Ringer. Marc Dietsche berichtet von der RS Kriessern: «Wir hatten im Verein einen guten Freistil-Trainer aus Russland.»

Dabei wäre bei Dietsche alles aufgegleist gewesen für eine Karriere als Greco-Ringer. «Ich war zunächst im Greco-Kader, mein Vater Hugo war Greco-Ringer. Es war naheliegend.» Doch sein Vater riet ihm, es mit Freistil zu versuchen. «Denn der Umstieg von Freistil auf Greco ist einfacher als umgekehrt», erklärt der Seveler. Die Arbeit mit dem russischen Trainer verlief derart erfolgreich, dass Greco schon bald kein Thema mehr war, wie Marc Dietsche berichtet:

«Ich befand mich im Freistil bereits auf einem so hohen Niveau, dass sich ein Wechsel nicht mehr lohnte.»

Und wie gross war die Enttäuschung bei Vater Hugo? «Ihm war es egal – Hauptsache ich ringe.»

Andreas Vetsch profitierte im Training beim RCOG davon, dass es gleich mehrere Nachwuchsringer gab, die sich gegenseitig pushten. «Und irgendwann haben wir dann den Weg Greco eingeschlagen, weil uns der Stil behagte.» Für diese Art des Ringens muss man körperlich gut aufgestellt sein, wie der Grabser erklärt. «Greco ist physischer. Im Freistil hat man mehr Möglichkeiten und man ist deshalb flexibler.» Kraft aber auch Ausdauer sind elementar im Stil griechisch-römisch. «Konditionell bin ich einer der Stärksten. Ich kann über sechs Minuten powern – das ist eine Stärke von mir», so Vetsch.