Olympia-Qualifikation Klare 2:12-Niederlage in der ersten Runde: Marc Dietsches Olympia-Traum ist geplatzt Kurzer Auftritt für den Seveler Freistilringer am Olympia-Qualifikationsturnier im bulgarischen Sofia. Gegen die Angriffe des Slowaken Taimuraz Salkazanov fand Dietsche kein Rezept. Robert Kucera 06.05.2021, 11.59 Uhr

Marc Dietsche konnte es seinem Vater Hugo nicht nachmachen: Er unterlag auch im zweiten Olympia-Qualifikationsturnier früh. Bild: Robert Kucera

In der Gewichtsklasse bis 74 kg im Freistilringen fanden am Donnerstag die entscheidenden Kämpfe um die zwei letzten Olympiaplätze statt. Bereits am Vormittag musste der Seveler Marc Dietsche auf die Matte, er trat bereits in der ersten Runde an. Sein Gegner war der Taimuraz Salkazanov. Von Beginn weg überzeugte der Slowake mit seinen Angriffsversuchen, während Dietsche nichts Zählbares erreichte. Mit einem 0:4 musste der Sohn von Hugo Dietsche (Bronzemedaille Olympische Spiele Los Angeles 1984) in die kurze Pause.

Fulminanter Start in die zweite Hälfte nützte nichts

Die zweite Halbzeit begann mit einem neuerlichen Angriff Salkazanovs. Nach drei Sekunden hatte er Dietsche schon am Bein gepackt – doch der 24-jährige Seveler konterte stark und erzielte nach zehn Sekunden seine ersten Punkte. Die Fortsetzung des Angriffs glückte ihm aber nicht, dennoch keimte mit dem 2:4-Zwischenstand neue Hoffnung auf.

Diese knickte der Osteuropäer sogleich wieder. 28 Sekunden nach Dietsches Punktgewinn hob Salkazanov Dietsche hoch und warf ihn wuchtig auf die Matte, was mit zwei Punkten belohnt wurde. Kurz darauf erzielte er im Bodenkampf gleich die nächsten Wertungspunkte.

Marc Dietsche war zwar über die gesamte Kampfdauer bemüht, Angriffe zu lancieren. Doch sein Gegner liess dies nicht zu. Am Ende musste der Seveler mit einer 2:12-Niederlage die Matte verlassen und war schon früh um die Vergabe eines Olympia-Tickets nach Tokio ausgeschieden.

Die zweite Werdenberger Hoffnung auf eine Olympia-Qualifikation ist Andreas Vetsch aus Grabs. Er tritt in der Sparte Greco bis 67 kg an und hat seinen Auftritt in Sofia am Samstag.