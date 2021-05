Olympia-Qualifikation: Christoph Dürr scheitert knapp

Olympia-Qualifikation Aus der Traum: Christoph Dürrs Bestleistung war nicht gut genug An den Europameisterschaften der Sportschützen in Osijek (Kroatien) war das Niveau in der Kategorie 50 Meter Gewehr 3x40 (Liegend, Knieend, Stehend) extrem hoch. Der Gamser Christoph Dürr schoss zwar ausgezeichnet, doch er erreichte weder den Finaldurchgang noch den Olympiaquotenplatz. Robert Kucera 30.05.2021, 18.00 Uhr

Christoph Dürr schoss ausgezeichnet, dennoch verpasst er die Olympischen Spiele. Bild: Enrico Friedemann

Der Gamser Sportschütze Christoph Dürr hat an den Europameisterschaften im kroatischen Osijek alles gegeben, um sich den Olympiatraum zu erfüllen. Letztlich scheiterte er nicht an sich selbst, sondern an der hohen Qualität der europäischen Schützen in der Disziplin Gewehr 50 Meter 3x40 (liegend, kniend und stehend).

Mit 1176 Punkten wurde Dürr Zwölfter und verpasste den Final der besten acht um drei Zähler. «International habe ich noch nie so gut geschossen», sagt der 25-Jährige und spricht von einer sehr guten Leistung.

Nahe dran am Olympiaquotenplatz

Doch diese war im Endeffekt zu wenig gut für das grosse Ziel. «Deshalb habe ich gemischte Gefühle.» Denn 1176 Punkte reichen sonst auf diesem Niveau, um sich für den Final zu qualifizieren. «Sogar an einem Weltcup oder an einer WM waren dafür nie 1179 Punkte nötig», erklärt der Gamser. «Dies zeigt auch, wie extrem hoch die Dichte in Europa ist.» Am Ende, hält Christoph Dürr mit Blick auf die Schlussrangliste fest, fehlte nur wenig. Denn bloss zwei Schützen, die noch einen Quotenplatz für Tokio herausschiessen mussten, haben sich vor ihm platziert.

Auch in Dürrs Trefferbild ging es eng zu und her. «Eine 9,9 wird halt als 9 gewertet», ärgert er sich etwas über jene Schüsse, die knapp nicht als Zehn gewertet wurden. Letztlich waren es in der Summe drei Fehler, sprich keine Zehner-Treffer, die ihn den Finalplatz kosteten.

Einen Moment hat Christoph Dürr festgemacht, wo er anders hätte handeln sollen: «Im Nachhinein ist man immer gescheiter», sagt er und beschreibt den Beginn der dritten 10er-Serie stehend. «Vor dieser hätte ich eine längere Pause machen müssen, statt nur was zu trinken.» Die Schüsse 21 bis 23 stehend ergaben in der Folge nur 27 Punkte. «Danach ging ich zum Trainer und nach einer längeren Pause konnte ich die Spannung wieder aufbauen.»

Bis zum 37. Schuss stehend war Dürr auf Finalkurs. Doch kurz vor dem Ende verliess ihn das Wettkampfglück endgültig. Mit einer 8er-Wertung verlor er den Finalplatz.