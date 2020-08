«Ohne neue Dächer für uns nicht sinnvoll»: Bürgerprojekt GrabSolar AG will alle Fotovoltaikanlagen an die Technischen Betriebe Grabs verkaufen Das Bürger-Solarprojekt in Grabs hat sich erfolgreich entwickelt. Es kann aber nicht weiter wachsen, weil weitere Investitionen nicht möglich sind. Es stehen keine Dachflächen für zusätzliche Fotovoltaikanlagen zur Verfügung. Deshalb entscheiden die Aktionäre nun über den Verkauf der bestehenden Anlagen. Thomas Schwizer 03.08.2020, 11.02 Uhr

Die Anlage auf dem Werkhof-Dach ist die grösste, die GrabSolar auf Gemeindeliegenschaften realisiert hat.Sie produzierte im Jahr 2019 über 100'000 Kilowattstunden Solarstrom. Bilder: Corinne Hanselmann

Die rund 100 Aktionärinnen und Aktionäre des im Jahr 2011 gegründeten Bürger-Solarprojekts GrabSolar AG entscheiden demnächst an der 8.Generalversammlung über den Verkauf ihrer Anlagen an die Technischen Betriebe der Gemeinde Grabs. Die Abstimmung wird auf Grund der Covid-19-Verordnung in schriftlicher Form durchgeführt.

An der letzten Generalversammlung den Weg vorgespurt

Bereits an der Generalversammlung im vergangenen Jahr hat der Verwaltungsrat der GrabSolar AG von den Aktionären grünes Licht erhalten, um den Verkauf der Anlagen an die Technischen Betriebe Grabs in die Wege zu leiten. An einer Konsultativabstimmung hätten die Aktionäre einstimmig den Weg vorgespurt, sagt Verwaltungsratspräsident Christian Eggenberger.

Erteilen die Aktionäre nun grünes Licht für den Verkauf, würde an einer nächsten Generalversammlung die Liquidation von GrabSolar AG beschlossen und das Eigenkapital, inklusive Überschüsse, an die Aktionäre zurückgezahlt.

Eigennutzung von Solarstrom bringt heute finanzielle Vorteile

Im Sommer 2019 ist bereits die Fotovoltaikanlage auf dem Altbau des Stütlihus an das Betagtenheim verkauft worden. Zusammen mit der zusätzlichen Anlage auf dem Neubau nutzt das Stütlihus den hier produzierten Solarstrom weitgehend selbst.

Die Fotovoltaikanlage des Stütlihus-Altbaus (vorne) hat GrabSolar, im Zuge der Realisierung weiterer Solarzellen auf dem Neubau, im Sommer 2019 ans Betagtenheim verkauft.

Die Eigennutzung bringe wegen der geänderten staatlichen Förderung finanzielle Vorteile, erklärt Christian Eggenberger, Präsident von GrabSolar.

«Ziel der Förderung des Solarstroms weiterhin erfüllt»

In einer schriftlichen Information vom April dieses Jahres an die Aktionäre hielt Eggenberger zum beantragten Verkauf aller Anlagen an die Technischen Betriebe Grabs fest:

«Eine kurze, aber unseres Erachtens dennoch erfolgreiche Geschichte ginge mit dem Verkauf zu Ende, aber das gemeinsame Ziel der Förderung von Solarstrom wäre weiterhin erfüllt.»

Die Technischen Betriebe würden als neue Besitzerin der Anlagen nämlich weiterhin in Grabs produzierten Solarstrom anbieten.

Von Seiten der Technischen Betriebe ist der Weg dafür frei. Mit dem Budget 2020 hat die Grabser Bürgerschaft, an der Urnenabstimmung anstelle der Bürgerversammlung, den Betrag von 391000 Franken für den Kauf der Fotovoltaik-Anlagen von GrabSolar genehmigt.

«Fixkosten im Verhältnis zu Produktionserträgen recht hoch»

Mit den Anlagen, die jährlich rund 250000 Kilowattstunden Solarstrom «made in Grabs» produzieren, können 70 Haushalte versorgt werden.

Für GrabSolar seien die Fixkosten im Verhältnis zu den Produktionserträgen recht hoch, erläutert der Präsident.

Auch auf dem Dach des neuen Kirchgemeindehauses (rechts neben der Kirche) hat GrabSolar eine Fotovoltaikanlage realisiert.

Eine letzte Einmalvergütung und der Erlös aus dem Verkauf einer Anlage ans Stütlihus, das diese zur Selbstversorgung nutzt, sorgten für eine positive Rechnung 2019.

Die Kosten für den betrieblichen Aufwand seien für GrabSolar wirtschaftlich auf Dauer nicht sinnvoll, sagt Eggenberger. Der Grundaufwand sei gleich hoch, ob man eine oder viele Anlagen betreibt.

Gemäss Jahresrechnung machten die Fixkosten 2019 fast ein Drittel der Einnahmen aus. Wenn das Kapital nicht in neue Anlagen investiert werden könne, ändere sich daran nichts, sagt der Präsident der GrabSolar AG.

Investieren ist mangels Dachflächen nicht möglich

Zusätzliche Anlagen hat GrabSolar allerdings nicht in Aussicht, denn es stehen keine zusätzlichen Dachflächen zur Verfügung.

Wie die anderen Anlagen soll auch diese auf dem Dach des Gemeindegebäudes Lindenweg 4 an die Technischen Betriebe Grabs verkauft werden.

Als Erklärung dafür nennt Eggenberger, dass der Bund heute Solaranlagen stärker fördert, welche der Selbstversorgung dienen. Es sei so finanziell interessanter, eigenen Solarstrom selbst zu nutzen als zu verkaufen, weshalb Unternehmen auf ihren Dachflächen solche Anlagen selbst realisieren.

Für die Technischen Betriebe wären die Fixkosten deutlich tiefer, weil diese bereits andere Verwaltungs- und Verrechnungsleistungen erledigen, so Eggenberger.

Solarstrom «made in Grabs» für 70 Haushalte

Mit den Anlagen, die jährlich rund 250'000 Kilowattstunden Solarstrom «made in Grabs» produzieren, können 70 Haushalte versorgt werden. Eine letzte Einmalvergütung und der Erlös aus dem Verkauf einer Anlage ans Stütlihus, das diese zur Selbstversorgung nutzt, sorgten für eine positive Rechnung 2019.

Die Solaranlage auf dem Dach der Schulanlage Unterdorf liefert rund 20'000 Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr.

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Technischen Betrieben funktionierte in den letzten neun Jahren gut, betont Christian Eggenberger.

Anlagen auf Dächern von Gemeindegebäuden

Die Dächer der Liegenschaften, auf denen GrabSolar Anlagen realisieren konnte, hat die Gemeinde Grabs zur Verfügung gestellt. Die TBG sind zudem seit der Gründung von GrabSolar der grösste Einzelaktionär.

Für die TBG mache der Kauf und Betrieb der Solarstromanlagen Sinn. Für sie sei der betriebliche und Verwaltungsaufwand deutlich geringer, da sie bereits mehrere Anlagen zur Stromproduktion betreiben und so Synergieeffekte nutzen könnten.

